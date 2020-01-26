Землетрясение в Турции: более 30 погибших, 1600 пострадавших, спасены из-под руин 45 человек

По состоянию на утро воскресенья, 26 января, власти Турции подтверждают гибель 31 человека в результате землетрясения на востоке страны. Более 1600 человек пострадали. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены живыми 45 человек, сообщает агентство Anadolu.

Одна женщина была спасена через 17 часов после того, как обрушились стены ее дома.

В спасательных работах задействованы около 3500 человек.

Более 1500 пострадавших, получивших легкие травмы, уже выписаны из больниц.

По предварительных оценкам, полностью разрушены 76 зданий, 42 получили серьезные повреждения. Кроме того, 425 строениям причинен незначительный ущерб.

В пятницу, 24 января, на востоке Турции, в районе Сивридже провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В регионе ощущалось более 530 повторных толчков, девять – магнитудой более 4,0.

Жители севера и центра Израиля также ощутили землетрясение. Первые сообщения об этом появились в интернете около 20:00 в пятницу. Жители Тель-Авива и Ришон ле-Ционе сообщали о "раскачивающихся домах". Землетрясение ощущалось также в Сирии, Албании, Ливане, Грузии и Ираке.

Вечером 25 января израильская служба "Маген Давид Адом" предложила турецким коллегам из "Красного полумесяца" "любую помощь, какую они сочтут целесообразной". Генеральный директор МАДА Эли Бин направил руководству турецкого "Красного полумесяца" письмо, в котором высоко оценил деятельность коллег и отметил, что "происшедшее в Турции серьезное землетрясение требует широкомасштабного реагирования и сотрудничества между большим количеством организаций".

Предыдущее землетрясение в Турции было зафиксировано всего два дня назад, 22 января. Его эпицентр находился между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Пострадавших не было.

Наиболее разрушительным за последние годы в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесла жизни почти 900 человек. Отметим, что в 1999-м Израиль одним из первых оказал помощь Турции после землетрясений, в поисково-спасательных работах принимали участие военнослужащие ЦАХАЛа. В ноябре 2011-го жертвами серии землетрясений на востоке Турции стали десятки людей (хотя магнитуда не превышала 5,6). Израильские спасатели и тогда участвовали в поисковых работах на востоке Турции, несмотря на ухудшение отношений с этой страной после мая 2010-го.





