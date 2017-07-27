В турецком отеле скончался 48-летний турист из России

В турецкой провинции Анталья по неустановленной пока причине умер турист из России.

Как сообщает в среду, 26 июля, "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел накануне в отеле населенного пункта Кемер. 48-летний россиянин после завтрака отдыхал в шезлонге у бассейна. Его супруга на некоторое время отлучилась, чтобы искупаться в море. Вернувшись, она обнаружила мужа в бессознательном состоянии. Прибывшие на место по вызову медики констатировали смерть мужчины.

Тело туриста было доставлено в Институт судебной медицины города Анталья. Точная причина смерти россиянина выясняется.