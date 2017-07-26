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Ближний Восток

На Синае уничтожены 40 боевиков "Исламского государства"

время публикации: 11:34 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
На Синае уничтожены 40 боевиков "Исламского государства"

Вооруженные силы Египта завершили четвертый этап операции "Право шахида" против группировки "Вилайят Синай" - египетского отделения "Исламского государства". Основное внимание уделяется району городов Рафах и эль-Ариш, на северо-востоке Синайского полуострова.

Как сообщает армейская пресс-служба, за неделю боев военнослужащие Второй армии ликвидировали 40 джихадистов. Уничтожены 20 автомобилей, 100 взрывных устройств, 50 укрепленных позиций.

Боевые действия на Синайском полуострове начались летом 2013 года, вскоре после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси. Несмотря на ликвидацию тысяч боевиков и гибель сотен военных и полицейских, властям не удается достичь перелома в кампании.

Теракты группировки "Вилайят Синай" стали причиной введения в Египте чрезвычайного положения. Однако концентрация на полуострове крупных сил армии и полиции, потребовавшая разрешения Израиля, не смогла изменить положения

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