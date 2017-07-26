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Ближний Восток

Эрдоган: "Демонтажа металлодетекторов недостаточно"

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 16:36 блог версия для печати фото
Эрдоган: "Демонтажа металлодетекторов недостаточно"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия конгресса о высшем образовании в исламском мире. Глава государства использовал свое выступление для новых нападок на Израиль.

По мнению президента, демонтаж металлодетекторов – шаг в правильном направлении, однако этого недостаточно. Он не стал уточнять, каких дополнительных действий ожидает от израильского правительства, заявив лишь, что политика Израиля может ввергнуть регион в огненную бездну.

"Израиль стремится подорвать исламский характер Иерусалима, каждый день придумывая что-то новое. Они пользуются слабостью мусульман. Но те, кто постоянно критикует нашу страну, почему-то замолкают, когда речь заходит о Иерусалиме и правах палестинцев", - заявил он.

Эрдоган сказал, что врата мечети аль-Акса должны оставаться открытыми для мусульман и всего мира. "В Сирии и Ираке гибнут следы тысячелетних цивилизаций. Рукописи знаменитой библиотеки Мосула обратились в пепел. А аль-Акса, символ мусульманского Иерусалима, продолжает сопротивляться", - сказал глава государства.

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