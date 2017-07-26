Европейский суд окончательно признал ХАМАС террористической группировкой

Европейский суд справедливости принял решение оставить ХАМАС в списке террористических группировок. Палестинское движение сопротивления было внесено в список в 2001 году. Судебное разбирательство по данному вопросу продолжалось около трех лет. Решение носит окончательный характер.

В 2014 году суд низшей ступени принял решение об исключении группировки из списка на том основании, что решение о признании ХАМАСа террористической организацией было принято на основе публикаций в СМИ, а не собственного тщательного расследования ЕС.

ХАМАС воспринял решение суда ЕС как значительный внешнеполитический успех. В то же время представители Евросоюза в предоставленный им трехмесячный срок оспорили вердикт в судебном порядке.

27 марта 2015 года Совет Европы постановил, что до окончательного решения ХАМАС останется в черном списке ЕС.

Нынешнее заседание суда проходило на фоне кризиса отношений между Израилем и ЕС. В ходе визита в Будапешт премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал европейскую политику в отношении Израиля безумной.

Представительство ЕС в Израиле сообщило, что приветствует решение суда, подтвердившего обоснованность внесения ХАМАСа в черный список. "Мы считаем ХАМАС террористической группировкой, и все меры, ограничивающие его деятельность, остаются в силе", - отмечается в заявлении.





