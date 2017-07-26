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Ближний Восток

ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:51 блог версия для печати фото
ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"
ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"
ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"

Палестинские террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и ФАТХ призвали своих сторонников в ближайшую пятницу, 28 июля, принять участие в "Дне гнева".

В среду, 26 июля, в канцелярии заместителя председателя ФАТХ Махмуда аль-Алюля состоялось заседание, на которое, по информации сайта Walla News, были приглашены представители различных палестинских фракций, включая членов военизированного крыла ФАТХ "Танзим". Кроме того, на совещании присутствовали председатели региональных отделений ФАТХ в Иудеи и Самарии. В итоговом заявлении участники этой встречи призвали в ближайшую пятницу проводить массовые молитвы в общественных местах, а также устраивать акции протеста против "израильской оккупации Палестины и мечети Аль-Аксы".

Ранее иерусалимский Исламский совет (Вакф), министерство по делам религий в Рамалле призвали жителей Самарии и Иудеи в ближайшую пятницу молиться не в мечетях, а на городских площадях "в знак протеста против нарушения Израилем статуса-кво на Храмовой горе".

К акциям протеста также призвало молодежное крыло ФАТХ. Лидеры молодежного движения также заявили о своей поддержке решения Махмуда Аббаса прекратить все контакты с Израилем.

В секторе Газы 26 июля состоялся "парад победы" группировки ХАМАС. Лидеры террористической группировки заявили, что им удалось одержать победу над сионистами "в бою за Аль-Аксу." Об этом сообщил 2-й канал израильского телевидения. В торжественном шествии, которое проводилось в городе Газа, приняли участие тысячи боевиков ХАМАС, включая боевые подразделения и милицию.

Вместе с тем лидеры ХАМАС призвали арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, провести в ближайшую пятницу "День гнева", чтобы выразить протест против оккупации Иерусалима и предостеречь Израиль от других необдуманных шагов, которые ущемляют права мусульман.

Днем ранее представили Вакф и Махмуд Аббас заявили, что конфликт вокруг Храмовой горы не закончен. Мусульмане не поднимутся на Храмовую гору до тех пор, пока Израиль не откажется от всех дополнительных мер безопасности, которые были введены после 14 июля, когда на трое жителей Умм эль-Фахма совершили теракт на Храмовой горе.

В ночь на среду, 26 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр внутренней безопасности Гилад Эрдан распорядились начать личный досмотр каждого, кто поднимается на Храмовую гору. Досмотры будут проводиться ручными металлоискателями.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
В секторе Газы состоялся "парад победы" террористической группировки ХАМАС
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
Нетаниягу распорядился досматривать каждого, кто поднимается на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
ВАКФ: "Конфликт вокруг Храмовой горы не завершился"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Арабские источники сообщили о столкновениях в иерусалимском квартале Исауия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
БАГАЦ обязал вернуть семьям тела террористов, совершивших нападение на Храмовой горе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июля 2017 г.
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Среда, 26 июля 2017 г.
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