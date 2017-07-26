СМИ: в бой с ИГ вступила группировка "Восстание геев – Армия освобождения"

Как сообщают британские СМИ и, в частности, газета The Independent, представители ЛГБТ-сообщества Сирии сформировали собственное ополчение для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Опубликовано воззвание нового ополчения, получившего название "Восстание геев – Армия освобождения". Оно входит в состав анархистской группировки "Международные революционные партизанские силы" и, как утверждается, уже сражается в Ракке вместе с курдами.

"Члены ополчения видели, как фашисты и экстремисты по всему миру атаковали представителей ЛГБТ-сообщества, убивали сотни наших братьев, потому что они "больные" и "ненормальные", как ИГ сбрасывает геев с крыш", - отмечается в воззвании.

В интернете опубликованы фотографии боевиков нового ополчения. На них они, закрыв лицо под традиционными платками, держат транспарант с надписью: "Эти голубые убивают фашистов". Наряду с традиционным радужным флагом ЛГБТ-сообщества они используют и розовое знамя с автоматом Калашникова.

Отметим, что новость о создании "Восстания геев – Армии освобождения" пока не получила подтверждения из независимых источников. Тем не менее, она получила широкое распространение в СМИ и социальных сетях.





