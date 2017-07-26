В секторе Газы состоялся "парад победы" террористической группировки ХАМАС

В среду, 26 июля, в секторе Газы состоялся "парад победы" группировки ХАМАС. Лидеры террористической группировки заявили, что им удалось одержать победу над сионистами в бою за Аль-Аксу. Об этом сообщил 2-й канал израильского телевидения.

В торжественном шествии, которое проводилось в городе Газа, приняли участие тысячи боевиков ХАМАС, включая боевые подразделения и милицию.

Вместе с тем лидеры ХАМАС призвали арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, провести в ближайшую пятницу "День гнева", чтобы выразить протест против оккупации Иерусалима и предостеречь Израиль от других необдуманных шагов, которые ущемляют права мусульман.