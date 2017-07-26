Суд ЕС рассмотрит вопрос об исключении ХАМАСа из списка террористических организаций

Европейский суд справедливости, высшая судебная инстанция Евросоюза, должен принять 26 июля окончательное решение по вопросу об исключении палестинской группировки ХАМАС из списка террористических организаций.

В 2014 году суд низшей ступени принял решение об исключении группировки из списка на том основании, что решение о признании ХАМАСа террористической организацией было принято на основе публикаций в СМИ, а не собственного тщательного расследования ЕС.

ХАМАС воспринял решение суда ЕС как значительный внешнеполитический успех. В то же время представители Евросоюза в предоставленный им трехмесячный срок оспорили вердикт в судебном порядке.

27 марта 2015 года Совет Европы постановил, что до окончательного решения ХАМАС останется в черном списке ЕС".

Нынешнее заседание суда будет проходить на фоне кризиса отношений между Израилем и ЕС. В ходе визита в Будапешт премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал европейскую политику в отношении Израиля безумной.