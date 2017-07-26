Телезвезду, символ консервативного Ирана, сфотографировали с пивом

Звезда государственного телевидения Ирана Азаде Намдари оказалась в центре скандала после того как ее сфотографировали на отдыхе в Швейцарии в тренировочном костюме и с бутылкой пива в руке.

Намдари известна как ревностная сторонница исламского образа жизни. Она не только постоянно носит хиджаб – в своих интервью телеведущая рассказывает о преимуществах традиционных добродетелей.

По ее словам, только надев чадру, женщина может чувствовать себя в безопасности и претендовать на уважение мужчин. "Это настоящее благословение, без нее я чувствую себя обнаженной", - рассказывала она в интервью три года назад.

После публикации фотографий Азаде обвинили в лицемерии. Она опубликовала ответ, согласно которому находилась на отдыхе в окружении ближайших родственников, что не требует строгого дресс-кода, а хиджаб как раз упал с плеч. О том, почему она пила пива, ведущая умолчала.

Многие пользователи интернета отметили, что проблема не в том, что она была одета как европейка, а в том, что она лгала о своем благочестии. "Азаде – достойный представитель нашей элиты. Они кричат "Смерть Америке" и посылают детей учиться в США", - написал житель Ирана.