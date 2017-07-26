Глава МИД Иордании: "Произошедшее в посольстве Израиля – уголовный инцидент"

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что инцидент, произошедший два дня назад в комплексе израильского посольства в Аммане, является уголовным.

По словам Сафади, в Израиле пытаются сделать вид, что посольство было в осаде, но на самом деле израильское празднование освобождения посла и подозреваемого в убийстве является абсурдом.

Напомним, что накануне в иорданском парламенте во время выступления министра внутренних дел Ралиба аз-Зуаби вспыхнули беспорядки.

Министр отчитался перед депутатами о ходе расследования событий в израильском посольстве. Аз-Зуаби сообщил, что иорданский юноша первым набросился с отверткой на израильского охранника и был убит ответным огнем. Действия иорданца он назвал преступными, а действия израильтянина охарактеризовал как самооборону.

Эти слова вызвали возмущение многих парламентариев. Они обвинили министра в том, что он глух к чаяниям простого народа, требующего судить убийцу. Несколько депутатов покинули зал заседаний в знак протеста. Согласно лондонской газете "Аль-Раи аль-Юм", иорданская полиция была допущена в квартиру, где проживает охранник и которая обладает дипломатическим иммунитетом. Они также опросили свидетелей инцидента, в результате которого погибли два иорданца.

В ближайшее время охранник будет допрошен полицией Израиля, после чего результаты допроса будут переданы Иордании.