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Ближний Восток

Король Иордании призвал Махмуда Аббаса успокоить мусульман

время публикации: 22:06 | последнее обновление: 22:06 блог версия для печати фото
Король Иордании призвал Махмуда Аббаса успокоить мусульман

Вечером 26 июля король Иордании Абдалла II позвонил главе палестинской администрации Махмуду Аббасу, чтобы обсудить акции протеста, проходящие в Палестинской автономии и Восточном Иерусалиме.

По информации 2-го канала ИТВ, иорданский монарх призвал Махмуда Аббаса приложить усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию и успокоить мусульман. Он призвал Рамаллу "признать историческую и юридическую реальность нынешнего статуса Храмовой горы".

Кроме того, Абдалла II сообщил, что королевство продолжает контакты с Израилем с тем, чтобы разрешить кризис и вернуть ситуацию на Храмовой горе к ситуации, которая предшествовала теракту.

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