Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда , 26 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

10:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии был задержан 21 разыскиваемый араб. 17 задержанных подозреваются в причастности к насильственным действиям и попыткам нападений на военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также на израильских граждан. В деревне Джаба было изъято оружие, в частности самодельный пистолет-пулемет Карло.

Как сообщалось ранее, этой же ночью военнослужащие ЦАХАЛа вручили распоряжение о разрушении второго этажа дома одного из террористов, принявших участие в нападении на посетителей торгового центра "Сарона".