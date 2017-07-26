Тегеран назвал провокацией предупредительный огонь корабля ВМС США в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал провокацией предупредительный огонь корабля ВМС США в направлении иранского судна в Персидском заливе, сообщает телеканал Press TV.

Как заявили в КСИР, инцидент произошел в северной части залива, американский корабль сблизился с военным судном КСИР, которое проводило патрулирование в международных водах, и дважды выстрелил в воздух "с целью провокации и устрашения". Иранское судно не обратило внимания на "провокационный и непрофессиональный" шаг со стороны американских военных и продолжило выполнение своей миссии, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский военный корабль открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна, приблизившегося к нему менее чем на 150 метров.

По словам представителей минобороны США, иранское судно не реагировало на предупреждения с американского корабля, в том числе на попытки установить радиосвязь, на сигнальные факелы и на звуковые сигналы.

Источник в Пентагоне заявил CNN, что предупредительный огонь велся с тем, чтобы избежать столкновения.

Американские военные отметили, что после предупредительных выстрелов иранское судно "прекратило провокационные действия, но оставалось в районе еще несколько часов".