Отец Зхарии аль-Джавабде: "Он отдал жизнь, чтобы убрать металлодетекторы"

Тысячи человек собрались на кладбище иорданского города Умм эль-Хиран, чтобы принять участие в похоронах 16-летнего Зхарии аль-Джавабде. Зхария напал с отверткой на охранника израильского посольства и был убит ответным огнем.

Похороны превратились в антиизраильскую манифестацию. Собравшиеся призывали уничтожить Израиль, освободить от оккупантов Иерусалим и мечеть аль-Аксу. На входе в траурный шатер был нарисован израильский флаг, который попирали ногами пришедшие выразить соболезнования семье.

Отец Зхарии сообщил в интервью газете "Аль-Рад" , что считает своего сына шахидом. "Он отдал свою жизнь за то, чтобы убрать металлодетекторы с мечети аль-Акса, чтобы не допустить осквернения верующих", - сказал он.

По словам иорданца, накануне он встретился с министром внутренних дел Ралибом аз-Зуаби и отказался от каких-либо дополнительных требований во имя снятия металлодетекторов или освобождения заключенных.

"Когда я узнал, что израильтянам разрешили уехать, я был возмущен. Но когда по телевизору показали, как Нетанияшу хлопает убийцу моего сына по плечу, я пришел в ярость. И по убийце не скажешь, что его ранили", - добавил он.

Напомним, что полиция Израиля в ближайшее время вызовет на допрос сотрудника охраны израильского посольства в Аммане Зива, застрелившего двух граждан Иордании. Результаты допроса будут переданы властям Хашимитского королевства в соответствии с Венской конвенцией.

Зив будет допрошен в качестве подозреваемого в совершении двойного непредумышленного убийства, жертвами которого стали напавший на него террорист и ставший случайной жертвой стрельбы владелец квартиры, в которой проживал охранник.





