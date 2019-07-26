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Ближний Восток

Пентагон: Иран провел испытания баллистической ракеты "Шихаб-3"

время публикации: 08:17 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Пентагон: Иран провел испытания баллистической ракеты "Шихаб-3"

Источники в министерстве обороны США заявили, что Иран провел в четверг, 25 июля, испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия "Шихаб-3" с дальностью полета до 1000 километров.

Ракета, запущенная из южной части страны, упала в пустыне в районе Тегерана.

В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать за иранской ракетной программой, однако от дальнейших комментариев отказались.

В иранских СМИ заявление американского военного руководства также не комментирует.

Ракеты "Шихаб-3" были созданы на базе китайских ракет "Дунфэн-21" и северокорейских ракет "Нодон", запущены в серийное производство в 2001 году и впервые представлены публике в 2003 году.

В зависимости от модификации, дальность полета ракеты составляет от 1.000 до 2.000 километров, что покрывает Саудовскую Аравию, Израиль, американские военные базы на Ближнем Востоке и часть Европы. Заявленная точность – от 200 до 20 метров, однако в англоязычных источниках указывается точность в 2 километра.

С начала 2018 года иранцы провели по меньшей мере семь испытаний баллистических ракет среднего радиуса действия, способных достичь территории ЕС. Было также осуществлено пять запусков ракет меньшей дальности.

Испытания нарушают резолюцию Совета безопасности ООН №2231. Документ требует от Ирана прекратить испытания баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

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