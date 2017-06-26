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Ближний Восток

Арестованы боевики ИГ, планировавшие взорвать церковь в Александрии

время публикации: 16:20 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Арестованы боевики ИГ, планировавшие взорвать церковь в Александрии

Полиция Египта арестовала в Александрии шесть членов террористической ячейки, планировавшей совершить теракт в одной из коптских церквей этого города. Его намеревались приурочить к празднику Ид аль-Фитр.

Один из арестованных должен был привести в действие взрывное устройства внутри церкви, второй намеревался взорваться, когда на место прибудут полицейские. Как утверждают следователи, теракт должен был восстановить коптов против правительства.

«Мы в течение длительного времени вели наблюдение за группой, используя самые современные средства. Арест был совершен в квартире, расположенной в районе аль-Аваид, где члены группы готовили теракты», - говорится в заявлении.

Арестованные, двое из которых – братья, сотрудничают со следствием. По их словам, они получали финансирование от ливийского отделения «Исламского государства».

Копты составляют около 10% от населения Египта. Джихадисты объявили египетским христианам непримиримую войну. Несмотря на значительные усилия, властям не удается обеспечить безопасность общины.

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