ХАМАС угрожает подать в суд: группировку обвинили в связях с террористами

Контролирующая сектор Газы террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление в связи с публикациями ливанских СМИ, согласно которым она вступила в союз с джихдистами, чтобы захватить контроль над расположенными в Ливане лагерями беженцев.

В заявлении отмечается, что речь идет о целенаправленной кампании, цель которой – защита чужих интересов. "Это типичная израильская тактика очернения, призванная оклеветать тех, кто борется с оккупацией", - утверждает ХАМАС.

"Мы всегда заботились о поддержке стабильности и безопасности в лагерях палестинских беженцев, расположенных в Ливане. Обвинения идут вразрез с позицией, занимаемой ливанскими властями", - говорится в документе.

ХАМАС заявляет, что будет противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в лагерях, а также угрожает судебным преследованием тех, кто обвиняет движение в связях с террористами.

Добавим, что Израиль, США и Евросоюз признали ХАМАС террористической группировкой. Враждебную позицию в отношении движения занимают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и их союзники.





