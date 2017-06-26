26 июня 2017 г.
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Ближний Восток

ХАМАС угрожает подать в суд: группировку обвинили в связях с террористами

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати фото
ХАМАС угрожает подать в суд: группировку обвинили в связях с террористами

Контролирующая сектор Газы террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление в связи с публикациями ливанских СМИ, согласно которым она вступила в союз с джихдистами, чтобы захватить контроль над расположенными в Ливане лагерями беженцев.

В заявлении отмечается, что речь идет о целенаправленной кампании, цель которой – защита чужих интересов. "Это типичная израильская тактика очернения, призванная оклеветать тех, кто борется с оккупацией", - утверждает ХАМАС.

"Мы всегда заботились о поддержке стабильности и безопасности в лагерях палестинских беженцев, расположенных в Ливане. Обвинения идут вразрез с позицией, занимаемой ливанскими властями", - говорится в документе.

ХАМАС заявляет, что будет противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в лагерях, а также угрожает судебным преследованием тех, кто обвиняет движение в связях с террористами.

Добавим, что Израиль, США и Евросоюз признали ХАМАС террористической группировкой. Враждебную позицию в отношении движения занимают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и их союзники.



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