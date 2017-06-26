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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи: "Борьба с сионистами – долг мусульман"

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:09 блог версия для печати фото
Аятолла Хаменеи: "Борьба с сионистами – долг мусульман"

Верховный лидер Исламской революции великий аятолла Али Хаменеи выступил с обращением, посвященным празднику Ид аль-Фитр. В нем он выступил с новыми нападками на Израиль.

"Согласно исламскому праву, если враг захватывает земли мусульман, джихад становится долгом правоверных. Таким образом, война с сионистским режимом – наш долг. Почему многие от него уклоняются?» - спросил иранский лидер слушателей.

Хаменеи заявил, что события в Йемене, Иране, Ираке и Северной Африке не заставят мусульман забыть о палестинской проблеме. "Она самая важная в исламском мире, но некоторые страны ведут себя так, будто ее и нет", - сказал великий аятолла.

По его мнению, чтобы погасить огонь межконфессиональной борьбы и террора, необходимо вновь объединить мусульманский мир. "Мы должны избегать применения силы. Следует руководствоваться божествнной мудростью", - заявил Хамейни.

При этом он резко осудил иностранных политиков, которые, комментируя теракт в Тегеране, напомнили, что Иран – ведущий спонсор террора. По его словам, такие политики вбивают клин между шиитами и суннитами.

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