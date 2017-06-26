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Ближний Восток

Иракская армия отбила атаку смертников в Мосуле

время публикации: 14:05 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
Мосул, 23 июня 2017 года

Командование иракской армии сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" предприняла контратаку на армейские позиции в Старом городе Мосула. Атака была отбита.

В ходе контрнаступления джихадисты задействовали значительное число смертников. Однако, как утверждает командование, противнику не удалось достичь даже локального успеха.

Независимые источники сообщают, что атаки ИГ не были ограничены Старым городом, ставшим ареной упорных боев. При этом боевики поджигали жилые дома.

Генерал-лейтенант Раид Джавдат сообщил, что под контролем @Исламского государства@ остается около 2,5 квадратных километров. Войскам необходимо пройти еще 600 метров, чтобы одержать победу.

Операция по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года и должна была закончиться до Нового года. Однако из-за ожесточенного сопротивления джихадистов взять Старый город пока не удается.

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