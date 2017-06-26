26 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Катар приступил к рассмотрению предъявленного ему ультиматума

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Катар приступил к рассмотрению предъявленного ему ультиматума

Катар начал рассматривать список требований, содержащихся в ультиматуме, переданном присоединившимися к бойкоту государствами. В списке, ставшем достоянием СМИ – 13 пунктов. На выполнение ультиматума Доха получила 10 дней.

От Катара требуют, в том числе, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы при помощи дипломатических усилий положить конец катарскому кризису.

"Мы верим, что наши союзники и партнеры окажутся сильнее, взаимодействуя в достижении главной цели – противостоянии террору и экстремизму", - сообщил американский политик, добавив, что поддерживает посреднические усилия Кувейта.

Добавим, что США занимают неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Вашингтон сообщил о поставках Катару боевых самолетов.

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