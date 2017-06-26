Число холерных больных в Йемене превысило 200.000 человек

UNICEF и Всемирная организация здравоохранения опубликовали совместное заявление, посвященное ситуации в Йемене, где продолжается распространение холеры. "Это самая тяжелая эпидемия холеры в мире", - говорится в заявлении.

Число заболевших превысило 200.000 человек. 1.300 йеменцев скончались. Четверть из умерших – дети. Ежедневно холерой заражаются около 5.000 человек.

По данным ООН, 14,5 миллионов жителей Йемена лишены доступа к проточной воде, что существенно влияет на скорость распространения эпидемии. Лекарств нет, 30.000 работников системы здравоохранения не получали зарплату с осени 2016 года.

Согласно прогнозам UNICEF, в августе в Йемене будет более 300.000 больных холерой. Большую часть инфицированных составляют дети.

Саудовская Аравия выделила на борьбу с эпидемией холеры 67 миллионов долларов. Отметим, что королевство возглавляет коалицию суннитских стран, участвующих в гражданской войне на стороне международно признанного правительства.