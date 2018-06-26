СМИ: США замораживают помощь ПА, требуя прекращения финансирования семей террористов

В понедельник, 25 июня, власти США заморозили перевод финансовой помощи Палестинской администрации (ПА), пишет сайт i24news. Помощь была заморожена через несколько месяцев после утверждения Сенатом и президентом Дональдом Трампом "акта Тейлора Форса", отмечается в публикации.

По сведениям i24news, по меньшей мере, по одной из программ помощь была заморожена еще в конце мая.

Согласно указанному источнику, американская помощь "Западному берегу и сектору Газы, напрямую выплачивавшаяся ПА" приостановлена до того момента, пока госсекретарь США не подтвердит, что ПА выполнила четыре условия: прекратить выплаты террористам; упразднить законы, регулирующие подобные выплаты; предпринять "заслуживающие доверия шаги" по борьбе с терроризмом; публично осудить и расследовать теракты.

О принятом решении со ссылкой на i24news пишет и авторитетное американское издание The Hill.

The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники пишет, что Белый дом пока только предупреждает ПА о возможном замораживании финансовой помощи на основании "акта Тейлора Форса".

Напомним, что 23 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал государственный бюджет страны на общую сумму 1,3 триллиона долларов. В рамках госбюджета президентом был утвержден "акт Тейлора Форса", согласно которому из суммы, передаваемой США в качестве помощи Палестинской автономии, будут вычитаться "пособия" террористам и их семьям, выплачиваемые ПА. На целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие, как строительство больниц в Восточном Иерусалиме и вакцинация детей, закон не распространяется. "Конгресс призывает Палестинскую национальную администрацию прекратить выплаты террористам, приговоренным к тюремному заключению, и семьям тех, кто погиб, осуществляя террористические акты, а также отменить законы, регламентирующие эти выплаты", – говорится в тексте "акта Тейлора Форса". В тексте также содержится призыв к странам-донорам приостановить оказание помощи Палестинской автономии до тех пор, пока ПА не прекратит выплаты, поощряющие терроризм.

"Акт Тейлора Форса" назван в честь американского студента, погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо.

Отметим, что финансовая помощь, которую США ежегодно предоставляют Палестинской автономии, составляет 280 миллионов долларов. При этом на выплаты террористам и их семьям ПНА тратит около 300 миллионов долларов в год.