Саудовская Аравия: "сделка века" имеет все шансы на успех

Государственный министр Саудовской Аравии по вопросам экономики Мухаммад аш-Шейх, выступая 26 июня на Бахрейнской конференции, заявил, что предложенная США программа экономического развития палестинских территорий имеет все шансы на успех.

"Она включает частный сектор, а это очень важно. Но это станет возможным только если люди поверят, что это возможно. Нужно доказать им, что экономическое развитие будет долгосрочным, что оно принесет процветание", - сказал он.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила еще одно важное условие: необходимо, чтобы экономическое развитие палестинских территорий привело к созданию новых рабочих мест. "Развитие строительной отрасли, туризма, сельского хозяйства отвечает этому условию", - подчеркнула она.

Экономическая составляющего плана палестино-израильского урегулирования была представлена советником президента США Джаредом Кушнером вечером 25 июня. "Со временем можно удвоить палестинский годовой ВВП, создать миллионы рабочих мест, сократить уровень бедности и безработицы на 50%", - заявил он.

"Находящиеся в этом зале люди не боятся сложных проблем и готовы принять личное участие в завершении палестино-израильского конфликта. Слишком долго взгляд палестинского народа был устремлен в прошлое. От встречи к встрече я слышу снова и снова объяснения, почему прогресс невозможен", - сказал американский эмиссар.

"Экономическое развитие и процветание палестинского народа невозможно без справедливого решения конфликта, которое бы гарантировало безопасность Израилю и уважение палестинцам. Но в последние годы они превратились в народ, который больше других зависит от пожертвований и экономической помощи", - добавил оратор.

Джаред Кушнер сказал, что после изучения тех изменения, которые привели к процветанию Сингапура, Южной Кореи, Перу, Китая и США, был составлен подробный всеобъемлющий экономический план по развитию палестинских территорий. Он отметил, что этот план является уникальным для всего региона.

Перейдя к самому плану, Кушнер отметил, что он состоит из нескольких пунктов. Первый - реализация экономического потенциала палестинцев и региона путем создания необходимой инфраструктуры в Газе, поощрение частного сектора и создание связей, а также региональная интеграция.

Второе - расширение возможностей палестинского народа, создание новых рабочих мест, улучшение системы образования, привлечение инвестиции в здравоохранение и повышение уровня жизни.

Третье - расширение прав и возможностей палестинского правительства за счет создания деловой среды, укрепления местных органов власти и борьбы с коррупцией.

Стоимость программы, рассчитанной на десять лет, оценивается в 50 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов - это гранты, 25 миллиардов - субсидированные кредиты, 11 миллиардов - частный капитал.

28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. Ливан уже отказался от этой суммы, потребовав возвращения беженцев на палестинские территории.

Напомним, что в конференции участвуют делегации из многих арабских стран, в частности представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Иордании. Палестинская администрация отказалась от участия в этом форуме и отвергла "сделку века" еще до ее публикации, однако на конференцию прибыли некоторые бизнесмены из ПА.