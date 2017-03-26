В Газе похоронили убитого организатора терактов, ХАМАС грозит отомстить Израилю

В субботу, 25 марта, на кладбище Шейх Радуан в Газе состоялись похороны 38-летнего Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи – активиста ХАМАС, осужденного на пожизненное заключение в Израиле, но освобожденного из тюрьмы в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

В похоронах приняли участие десятки тысяч человек. Присутствовали и лидеры ХАМАС Исмаил Ханийя и Яхья Сануар, сообщает "Палестинский информационный центр".

Одновременно родственники Мазена Фукахи устроили символические "похороны" в Тубасе, к северо-востоку от Шхема, где родился и вырос этот террорист.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС говорят, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

По сообщениям арабских СМИ, в ХАМАС располагают информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС.

Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.





