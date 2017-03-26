26 марта 2017 г.
последняя новость: 14:41
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:20 Ирак получил четыре самолета F-16
12:49 ХАМАС блокировал все КПП на границе с Израилем
12:44 Иран объявил о санкциях против 15 американских компаний, "поддерживающих израильский террор"
12:26 Отчет UOSSM: ВВС России и Сирии атаковали более 100 госпиталей
11:37 Саудовская Аравия предотвратила попытку хуситов прорвать границу
10:53 Суд Саны приговорил президента Йемена к высшей мере наказания
09:48 ХАМАС блокировал КПП "Эрез"
07:47 В Газе похоронили убитого организатора терактов, ХАМАС грозит отомстить Израилю
06:32 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 марта
02:24 Армия Ирака приостановила операцию в Мосуле из-за жертв среди мирного населения
Ближний Восток

В Газе похоронили убитого организатора терактов, ХАМАС грозит отомстить Израилю

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Похороны Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. 25 марта 2017 года
Похороны Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. 25 марта 2017 года
Похороны Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. 25 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

В субботу, 25 марта, на кладбище Шейх Радуан в Газе состоялись похороны 38-летнего Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи – активиста ХАМАС, осужденного на пожизненное заключение в Израиле, но освобожденного из тюрьмы в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

В похоронах приняли участие десятки тысяч человек. Присутствовали и лидеры ХАМАС Исмаил Ханийя и Яхья Сануар, сообщает "Палестинский информационный центр".

Одновременно родственники Мазена Фукахи устроили символические "похороны" в Тубасе, к северо-востоку от Шхема, где родился и вырос этот террорист.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС говорят, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

По сообщениям арабских СМИ, в ХАМАС располагают информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС.

Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 марта 2017 г.
В секторе Газы застрелен один из террористов, освобожденных в обмен на Гилада Шалита
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 марта 2017 г.
Боевое крыло ХАМАС обвинило Израиль в организации убийства Фагхи
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 октября 2011 г.
На свободу выходят 20 террористов, осужденных на 10 и более "пожизненных". Список







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 26 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017