ХАМАС: израильский "Железный купол" отреагировал на пуски ракет внутри Газы

В ночь на понедельник, 26 марта, не поступало сообщений о новых обстрелах на границе сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что израильские танки выпустили поздно вечером несколько снарядов по целям в северной части Газы в ответ на пулеметный обстрел, осуществленный боевиками из сектора.

Израильские военные заявляют, что причины срабатывания сирены "Цева адом" проверяются.

Ранее сообщалось, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в десятках населенных пунктов Израиля. Предполагалось, что в сторону Сдерота и Ашкелона были выпущены десятки ракет. Была задействована система ПРО "Железный купол". Однако позже ЦАХАЛ не подтвердил факт ракетного обстрела израильской территории.

Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) Абу Убэйда объявил, что "Железный купол" ошибочно отреагировал на ракетные пуски внутри сектора Газы, которые осуществлялись в рамках учений, передает палестинское агентство Safa.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, уведомляет, что ЦАХАЛ выпустил не менее пяти снарядов по целям в северной части сектора Газы: два – по позициям боевиков в районе Бейт-Лахии, три – в направлении командного пункта в этом городе. Утверждается, что существенного ущерба причинено не было, пострадавших нет.

25-26 марта впервые "Бригады Изаддина аль-Касама" проводили в секторе Газы масштабные военные учения под названием "Стойкость и вызов". В заявлении бригад было сказано, что речь идет о плановых учениях. Копируя аналогичные сообщения пресс-службы ЦАХАЛа, ХАМАС предупреждал: во время учений могут быть слышны стрельба и взрывы, в районе проведения учений будет заметна высокая концентрация военной техники. Помимо прочего, боевики использовали модели израильских танков "Меркава". В рамках этих учений были осуществлены пуски ракет в сторону моря.

ХАМАС провел учения, несмотря на то, что накануне ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли ракетный удар по тренировочной базе "Шахиды Рафаха" на юге сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на попытку диверсии на границе.





