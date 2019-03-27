Третий день боевых действий в Газе. Хронология

Вечером 26 марта и в ночь на 27 марта военно-воздушные силы возобновили атаки на объекты террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газы. Эти действия стали ответом на новый ракетный обстрел из Газы.

19:12. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что по итогам совещания с участием Биньямина Нетаниягу было принято решение о переброске дополнительных сил к границе с сектором Газы. Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави отдал приказ о передислокации дополнительного корпуса пехотных войск и артиллерийского батальона в распоряжение Южного округа. Помимо этого, начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов.

19:50 ЦАХАЛ снял все ограничения, действовавшие в приграничном районе, а также в местных советах Нетивота, Офакима, Ашкелона, Мерхавим, Хоф-Ашкелон, Бней-Шимон. Было возобновлено движение поездов на ветке Раанана-Беэр-Шева.

20:00. На нескольких участках границы боевики "ночных подразделений" жгут автомобильные шины, бросают взрывные устройства и камни в военнослужащих ЦАХАЛа. Возобновился массовый запуск "огненных" воздушных шаров в сторону Израиля.

20:06. Из сектора Газы в сторону населенных пунктов Эшколя выпущена ракета. Она упала на незастроенной местности, не причинив ущерба.

23:00. Палестинские источники сообщили о том, что самолеты ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе Хан-Юниса.

23:37. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах на границе с Газой, а также промышленной зоне Ашкелона. По словам местных жителей, одна ракета была сбита системой ПРО "Железный купол".

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 26 МАРТА 2019

С 22:00 25 марта до 02:45 26 марта террористы выпустили по территории Израиля из сектора Газы около 30 ракет: часть ракет была сбита системой ПРО "Железный купол", остальные разорвались на незастроенной местности.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, только с полуночи до 3 часов ночи были атакованы 15 объектов террористов на севере сектора Газы.

После 03:15 ракетных обстрелов израильской территории зафиксировано не было.

05:00. ХАМАС сообщает об ударе ВВС ЦАХАЛа по базе боевиков около города Дир аль-Балах, в центральной части сектора.

05:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по базе боевиков "Насарим", к юго-западу от города Газа.

06:00. ПИЦ сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по базе военно-морских сил ХАМАСа, расположенной рядом с залом торжеств Аль-Байдар, к западу от города Газа.

06:30. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по базе боевиков ХАМАСа около города Дир аль-Балах и по другим целям утром 26 марта. Отмечается, что удары наносили не только ВВС, но и танки.

06:30. 13-й канал израильского ТВ передает со ссылкой на палестинские источники, что ХАМАС через египтян заявляет о незаинтересованности в эскалации конфликта с Израилем. ХАМАС заявил Каиру, что боевики этой группировки готовы немедленно прекратить ракетные обстрелы израильской территории, но "не любой ценой". ХАМАС не берет на себя обязательства не проводить демонстрации на границе Газы в ближайшие пятницу-субботу, когда будет отмечаться первая годовщина "марша возвращения". Власти Израиля пока не отреагировали на это предложение. Вскоре ожидается прибытие в Израиль премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который проведет совещание военно-политического кабинета по ситуации в Газе.

09:00. Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщает, что с вечера 25 марта в результате атак израильских ВВС в секторе были ранены не менее семи человек. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в больницы доставлены жители сектора, раненные в результате ударов по целям к востоку от Шуджайи, "на объекте сопротивления" к востоку от Хан-Юниса, в районе нового порта Хан-Юниса. При этом ХАМАС не уточняет, идет ли речь о боевиках или мирных гражданах. Вскоре после этого минздрав Газы объявил, что в результате 50 ударов ЦАХАЛа пострадали 10 "граждан".

06:30-14:00. Сообщений о боевых действиях в Газе не поступало.

14:00. Руководители группировок в секторе Газы, которые осуществляют ночные диверсии на границе с применением "огненных шаров" и самодельных взрывных устройств, заявили о готовности приостановить эти действия "до особого уведомления". Очевидно, это заявление является результатом согласования действий с руководством ХАМАСа, которое подчеркивает в настоящее время свою незаинтересованность в эскалации конфликта с Израилем.

ОБСТРЕЛ ПОСЕЛКА МИШМЕРЕТ

Обстрел был осуществлен 25 марта в 5:18. Примерно в 5:20 ракета попала в дом, в котором проживает семья Вольф. Роберт и Сьюзан Вольф репатриировались в Израиль из Великобритании около 30 лет назад. Они построили в поселке Мишмерет дом, в котором вместе с ними жили их дети и внуки.

После падения ракеты в поселке Мишмерет. ВИДЕО, ФОТО

В результате разрыва ракеты Сьюзан получила ранения средней тяжести. Она находится в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве (первоначально ее доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе).

Ее муж Роберт, их сын Даниэль и двухлетняя внучка Тамара, получившие легкие ранения, уже выписаны из больницы.

Жена Даниэля с полугодовалой дочкой и соседская 12-летняя девочка пока остаются в больнице.

Кроме того, медики оказали помощь гражданам, оказавшимся в состоянии нервного шока после обстрела. Также была оказана помощь двум пожилым женщинам, получившим ушибы в результате падений.

В результате взрыва ракеты дом семьи Вольф разрушен практически полностью. Причинен ущерб десяткам домов и автомобилям.

Мотивы боевиков, обстрелявших Мишмерет, остаются неясными. Этот обстрел мог быть местью за подавление бунта в тюрьме "Кциот". Не исключено, что обстрел центра Израиля был осуществлен по заданию Ирана.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 69 обстрелов. 72 ракеты. Часть ракет (точное количество ЦАХАЛ пока не называет) сбита системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 27 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.