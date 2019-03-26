Второй день ответных действий ЦАХАЛа в Газе. Хронология

Вечером 25 марта и в ночь на 26 марта военно-воздушными силами Армии обороны Израиля были атакованы десятки объектов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газы. Эти действия стали ответом на ракетный обстрел израильского поселка Мишмерет (район А-Шарон, более чем в 100 км от Газы), в результате которого один дом был разрушен и семь человек (включая трех детей) получили ранения, десятки домов и автомобилей получили повреждения.

По данным нашей редакции, с 17:30 до 22:00 25 марта ЦАХАЛ атаковал в Газе не менее 12 целей. В их числе были секретный штаб разведслужб ХАМАСа в районе Сабра, здание министерства внутренних дел ХАМАСа в районе Рималь, дом губернатора Газы, офис главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

С 20:00 до 21:00, по оценке редакции NEWSru.co.il (на основании поступавшей информации) также были выпущены десятки ракет из Газы. Около 21:00 одна из ракет попала в жилой дом в Сдероте, никто не пострадал.

В 22:00 палестинские источники сообщили, что вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта. Однако обстрелы израильской территории и удары по Газе продолжились.

Армейская пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что с 22:00 понедельника до 02:45 вторника террористы выпустили по территории Израиля из сектора Газы около 30 ракет: часть ракет была сбита системой ПРО "Железный купол", остальные разорвались на незастроенной местности.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, только с полуночи до 3 часов ночи были атакованы 15 объектов террористов на севере сектора Газы.

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 26 МАРТА 2019

05:00. ХАМАС сообщает об ударе ВВС ЦАХАЛа по базе боевиков около города Дир аль-Балах, в центральной части сектора.

05:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по базе боевиков "Насарим", к юго-западу от города Газа.

06:00. ПИЦ сообщает, что израильские ВВС нанесли удар по базе военно-морских сил ХАМАСа, расположенной рядом с залом торжеств Аль-Байдар, к западу от города Газа.

06:30. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по базе боевиков ХАМАСа около города Дир аль-Балах и по другим целям утром 26 марта. Отмечается, что удары наносили не только ВВС, но и танки.

06:30. 13-й канал израильского ТВ передает со ссылкой на палестинские источники, что ХАМАС через египтян заявляет о незаинтересованности в эскалации конфликта с Израилем. ХАМАС заявил Каиру, что боевики этой группировки готовы немедленно прекратить ракетные обстрелы израильской территории, но "не любой ценой". ХАМАС не берет на себя обязательства не проводить демонстрации на границе Газы в ближайшие пятницу-субботу, когда будет отмечаться первая годовщина "марша возвращения". Власти Израиля пока не отреагировали на это предложение. Вскоре ожидается прибытие в Израиль премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который проведет совещание военно-политического кабинета по ситуации в Газе.

ОБСТРЕЛ ПОСЕЛКА МИШМЕРЕТ

Обстрел был осуществлен 25 марта в 5:18. Примерно в 5:20 ракета попала в дом, в котором проживает семья Вольф. Роберт и Сьюзан Вольф репатриировались в Израиль из Великобритании около 30 лет назад. Они построили в поселке Мишмерет дом, в котором вместе с ними жили их дети и внуки.

После падения ракеты в поселке Мишмерет. ВИДЕО, ФОТО

В результате разрыва ракеты Сьюзан получила ранения средней тяжести. Она находится в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве (первоначально ее доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе).

Ее муж Роберт, их сын Даниэль и двухлетняя внучка Тамара, получившие легкие ранения, уже выписаны из больницы.

Жена Даниэля с полугодовалой дочкой и соседская 12-летняя девочка пока остаются в больнице.

Кроме того, медики оказали помощь гражданам, оказавшимся в состоянии нервного шока после обстрела. Также была оказана помощь двум пожилым женщинам, получившим ушибы в результате падений.

В результате взрыва ракеты дом семьи Вольф разрушен практически полностью. Причинен ущерб десяткам домов и автомобилям.

Взрывом в поселке были убиты несколько собак.

В отличие от ситуации 14-15 марта, когда вскоре после ракетного обстрела Тель-Авива израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе, 25 марта ЦАХАЛ взял долгую паузу, ожидая решения военно-политического руководства страны.

Ракета террористов попала в жилой дом в Мишмерет в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находился в Вашингтоне. Из-за обострения ситуации глава правительства сократил визит, объявив, что вылетает в Израиль сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля (десять дней назад было официально признано, что боевики ХАМАСа "по ошибке" обстреляли Тель-Авив). При этом ЦАХАЛ объявил, что обстрел был осуществлен с базы ХАМАСа на юге Газы, недалеко от Рафаха. По израильской территории была выпущена ракета дальностью 120 км.

После запуска ракеты сработала сирена "Цева адом", однако система ПРО "Железный купол" не была задействована. Позже в ЦАХАЛе объяснили, что эта система ПРО прикрывает, прежде всего, те районы, где вероятность обстрелов высока. Район А-Шарон, очевидно, к таким районам не относился до сегодняшнего дня.

ЦАХАЛ ГОТОВИТСЯ К ОПЕРАЦИИ В ГАЗЕ

Через несколько часов после ракетного обстрела центра Израиля, стало известно о первой мере в отношении Газы: по распоряжению политического руководства Израиля аннулирована зона рыболовства около побережья сектора. Пресс-служба ЦАХАЛа пояснила редакции NEWSru.co.il, что зона рыболовства не просто ограничена, а отменена "до 0 миль". Запрет на рыболовство будет действовать до особого распоряжения, пояснили в пресс-службе координатора действий правительства на территориях.

Палестинские СМИ сообщали об эвакуации боевиков со всех баз ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок – в ожидании ответных ударов ЦАХАЛа после ракетного обстрела центра Израиля.

Командование ЦАХАЛа направило две дополнительные бригады, пехотную и танковую, к границе сектора Газы. ЦАХАЛ начал ограниченный призыв резервистов в связи с обострением конфликта вокруг Газы. В частности, были призваны резервисты, которые служат в военной разведке и обслуживают батареи ПРО "Железный купол".

ЦАХАЛ объявил о развертывании дополнительных батарей ПРО в связи с обострением ситуации.

С 13:00 командование Армии обороны Израиля объявило закрытой военной зоной районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с сектором Газы. В эту зону, в частности, попали пляж Зиким и районы около поселков Нахаль Оз и Натив а-Асара.

Управление тылом объявило о введении ограничений на проведение общественных мероприятий в районах, расположенных в "отеф Аза" (в непосредственной близости от границы Газы). Управление тылом до особого распоряжения запретило в этих районах проведение общественных мероприятий с участием 300 и более человек. Мэрия Сдерота отменила все общественные мероприятия.

После 16:30 жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, получили предупреждение от армии о том, что в ближайшие часы будут наноситься удары по сектору, в результате чего будут слышны взрывы. Военные рекомендовали жителям приграничных населенных пунктов строго следовать распоряжениям Управления тылом. Кроме того, военные напоминают: во время сирены необходимо найти укрытие и не покидать его в течение 10 минут.

По указанию военных, прекращено движение поездов в Ашкелон, Сдерот, Офаким и Нетивот, а также ночное железнодорожное сообщение между Тель-Авивом и городами юга.

Местные власти открывают все общественные бомбоубежища. В частности, открыты такие бомбоубежища в Ашкелоне и в местном совете Мерхавим. Около 18:00 мэрии Тель-Авива, Ришон ле-Циона, Ашдоде и Беэр-Шевы распорядились открыть все общественные бомбоубежища в городах. Около 19:30 об открытии бомбоубежищ было объявлено в Герцлии, Кфар-Сабе, Раанане, Нетании, Реховоте. Позже бомбоубежища распорядились открыть в населенных пунктах регионального совета Хоф-Кармель, в Гиватаиме и Рамат-Гане.

В Ашкелоне и в Офаким 26 марта будут закрыты все учебные заведения, в том числе спецобразовательные.

ПОПЫТКИ ОСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИЮ

Представители египетского политического руководства и египетской разведки ведут с утра 25 марта переговоры с ХАМАСом и властями Израиля, пытаясь предотвратить масштабную операцию в Газе.

При этом новый лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала выступил с заявлением о том, что боевики его группировки готовы атаковать Израиль в случае ударов по сектору Газы. С похожими заявлениями затем выступили представители ХАМАСа и других террористических группировок.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" публиковал агрессивные призывы к мести за кровь, пролитую израильтянами во время подавления бунта в тюрьме "Кциот".

Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что в Газу направляется делегация представителей руководства Египта. Но позже стало известно, что власти Израиля не разрешили этой делегации прибыть в Газу.

Мотивы боевиков, обстрелявших Мишмерет, остаются неясными. Этот обстрел мог быть местью за подавление бунта в тюрьме "Кциот". Не исключено, что обстрел центра Израиля был осуществлен по заданию Ирана.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 67 обстрелов. 69 ракет. Часть ракет (точное количество ЦАХАЛ пока не называет) сбита системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 26 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





