В Египте атакован автобус с христианами, десятки погибших

В пятницу, 26 мая, в египетской провинции Аль-Минья, примерно в 100 км к югу от Каира, группа вооруженных боевиков напала на автобус, в котором ехали паломники-христиане из коптской общины. Представители коптской общины Египта сообщили изданию "Аль-Ахрам", что большинство погибших в результате нападения на автобус – дети.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 28 человек, 25 получили ранения. При этом, источник в МВД Египта отмечает, что эти сведения нельзя считать окончательными.

Судя по имеющимся сведениям, паломники направлялись к монастырю Святого Самуила, который расположен западней населенного пункта Аль-Идауа.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что автобус с паломниками был обстрелян примерно десятью боевиками в камуфляжной форме. Нападавшие скрылись на двух автомобилях.

Спустя несколько часов после нападения на боевиков на автобус, в котором находились паломники-христиане, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси призвал к немедленному заседанию узкого кабинета безопасности.

Напомним, 9 апреля, когда коптская община Египта отмечала Вербное воскресенье, взрывные устройства сработали в соборах в Танте и Александрии. В результате двух терактов погибли 46 человек. Более 100 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", которое угрожает новыми атаками, направленными против христиан и государственных структур Египта. 9 апреля президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать в течение трех месяцев.

5 мая террористическая организация "Исламское государство" предостерегла мусульман Египта от участия в любых мероприятиях, связанных с христианской общиной, "намекнув" таким образом на то, что местным христианам следует опасаться очередных терактов.

Копты составляют около 10% от населения Египта. В 2012 году, после прихода к власти исламистов, по стране прокатилась волна антихристианских погромов. Руководство страны тогда не предпринимало мер по борьбе с вандалами. При президенте ас-Сиси ситуация значительно улучшилась. Однако исламисты неоднократно совершали теракты против коптов, в декабре 2016-го жертвами такого теракта стали 25 человек.





