Минздрав Газы сообщил об еще одном "шахиде": умер торговец напитками, раненный на границе

Рано утром в субботу, 26 мая, министерство здравоохранения Газы сообщило об еще одном "шахиде марша возвращения".

В сообщении, распространенном хамасовским "Палестинскими информационным центром", говорится о смерти от ран 41-летнего Хусейна Салема Абу Ауэйды, который был ранен израильскими военными несколько дней назад к востоку от Газы, когда продавал прохладительные напитки участникам демонстрации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией мужчины, который на велосипеде развозит напитки в переносных "холодильниках".

Точно время, место и обстоятельства ранения Абу Ауэйды ПИЦ не публикует.

ЦАХАЛ не комментирует эту информацию.

По данным минздрава Газы, число "шахидов марша возвращения", организованных ХАМАСом, достигло 122 человек, около 14000 пострадали от пуль, слезоточивого газа и дыма во время акций около границы сектора, начиная с 30 марта 2018 года. Ранее ХАМАС заявлял, что большинство погибших являлись активистами этой организации.

Активность участников "марша" заметно снижается. В пятницу, 25 мая, по данным Армии обороны Израиля, в акциях протеста участвовали только 1600 палестинцев (обычно было не менее 10-20 тысяч). По данным ПИЦ, 109 человек получили ранения, травмы и отравления газом.

Напомним, что в минувшую пятницу минздрав Газы объявил, что имя восьмимесячной Лайлы Ануар аль-Гандур удалено из списка жителей сектора, убитых израильскими военными. Причины смерти ребенка расследуются, пишет британская газета The Guardian. Ранее агентство Associated Press опубликовало заявление врача из Газы, который, на условиям анонимности, сказал, что не верит в гибель этого ребенка от последствий отравления слезоточивым газом, так как девочка до событий на границе была очень тяжело больна, и вряд ли родители понесли бы ее туда, где проходили массовые протестные акции. Затем пресс-секретарь минздрава Газы Ашраф аль-Кидра заявил что имя этой девочки не входит в число "мучеников", ведомство ждет данных экспертизы о причинах ее смерти. По его словам, семья привезла мертвого ребенка в больницу, заявив, что девочка умерла от удушья после того, как надышалась слезоточивым газом. По утверждению аль-Кидры, власти Газы с самого начала с сомнением относились к словам родителей этой девочки. Однако это не помешало пропагандистам ХАМАСа объявить, что Лайла аль-Гандур была убита израильтянами.

Напомним, что еще десять дней назад начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри обвинил ХАМАС в использовании в целях пропаганды смерти восьмимесячной Лайлы Ануар аль-Гандур, о чем писал сайт 20il.

Министерство здравоохранения Газы утверждало, что ребенок умер в результате отравления газом, который применяли израильские военные на границе 14 мая во время разгона участников "марша возвращения". Однако в ЦАХАЛе, ссылаясь на информацию, предоставленную Рафаэлем Хаюном, заявляли, что Лайла родилась с пороком сердца и находилась в терминальном состоянии.

Ранее в твиттере Авихая Эдри на арабском языке было указано, что ЦАХАЛ располагает несколькими свидетельствами, позволяющими усомниться в том, что девочка умерла от отравления газом.

По сведениям военных, родители Лайлы хотели получить деньги от ХАМАСа, рассчитывая на компенсацию в размере 3000 долларов за смерть ребенка. Но ХАМАС поставил условие: деньги будут выплачены, если история "гибели" Лайлы попадет в мировые СМИ. Семье аль-Гандур удалось этого добиться: фотографии погибшей девочки были опубликованы многими зарубежными телеканалами, агентствами, сайтами и газетами.

Пресс-служба ЦАХАЛа в ответ на запрос NEWSru.co.il не объяснила, почему сведения об истинной причине смерти Лайлы аль-Гандур были опубликованы только в твиттере Эдри на арабском языке, доведены до редакций арабских СМИ, но не были тогда же преданы широкой огласке на английском и других языках.

Минздрав Газы долгое время продолжал настаивать на версии гибели Лайлы от отравления газом. Ранее пресс-секретарь этого ведомства, контролируемого ХАМАСом, Ашраф аль-Кидра объявил, что восьмимесячная Лайла Ануар аль-Гандур скончалась в больнице в ночь на 15 мая. В его заявлении утверждалось, что семья аль-Гандур вместе с маленьким ребенком пошла на демонстрацию к границе сектора восточнее города Газа, где оказалась в зоне поражения слезоточивым или иным газом, для маленького ребенка это отравление стало смертельным.

Позже имя Лайлы Ануар аль-Гандур исчезло из списков "шахидов марша возвращения", но лишь некоторое время спустя минздрав Газы выступил с заявлением по этому поводу.