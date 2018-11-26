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Ближний Восток

Землетрясение на границе Ирана и Ирака: свыше 700 пострадавших

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Землетрясение на границе Ирана и Ирака: свыше 600 пострадавших
Землетрясение на границе Ирана и Ирака: свыше 600 пострадавших
Землетрясение на границе Ирана и Ирака: свыше 600 пострадавших

В результате землетрясения магнитудой 6,4, происшедшего вечером 25 ноября на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, только на иранской территории пострадали не менее 634 человек, сообщает агентство IRNA.

Позже агентство Mehr сообщило о не менее 716 пострадавших.

Сведений о погибших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются, информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется.

По данным IRNA, вследствие землетрясения разрушены дома примерно в 150 населенных пунктах провинций Керманшах, Курдистан, Хамедан, Лорестан и Илам.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло 25 ноября в 16:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах). Это землетрясение также ощущали в Азербайджане и Израиле.

Напомним, что 12 ноября 2017 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, тогда также больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах: погибли более 500 человек, свыше 7 тысяч получили ранения и травмы.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.

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Землетрясение на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки ощущались в центре Израиля





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