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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 октября 2019 г., 11:31

"Аль-Ахбар": "палестинское сопротивление" усилило слежку за силами ЦАХАЛа

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"Аль-Ахбар": "палестинское сопротивление" усилило слежку за силами ЦАХАЛа
 
   
 
 
"Аль-Ахбар": "палестинское сопротивление" усилило слежку за силами ЦАХАЛа

Ливанское издание "Аль-Ахбар" сообщает со ссылкой на собственный источник в "палестинском сопротивлении", что ХАМАС и другие террористические организации усилили слежку за силами ЦАХАЛа и повысили уровень своей боеготовности, опасаясь возможных действий Израиля.

Несмотря на то, что "марши возвращения", проходившие в октябре на границе Газы, были сравнительно "тихими", "Израиль вновь угрожает безопасности Газы", пишет "Аль-Ахбар".

По словам источника издания, в последнее время "резко возросла интенсивность полетов БПЛА-разведчиков над территорией Газы, а также пилотируемых самолетов-шпионов".

Источник заметил, что в ХАМАСе опасаются, что Израиль использует спокойствие на границе для проведения операций по обеспечению собственной безопасности, включая точечные ликвидации лидеров "сопротивления" или уничтожение военных арсеналов ХАМАСа.

Отметим, в конце минувшей недели начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави встретился с военными журналистами, описав в ходе встречи сложившуюся в последнее время ситуацию в регионе и меры, принимаемые ЦАХАЛом для обеспечения безопасности страны.

По словам Кохави, "на севере и на юге сложилась напряженная обстановка, которая может в любой момент скатиться к войне, несмотря на то, что наши враги на текущий момент в ней не заинтересованы".

Ответом на угрозы должна стать многолетняя программа развития ЦАХАЛа "Тнуфа" ("Подъем"). Официально программа должна вступить в силу с 1 января 2020 года, однако ЦАХАЛ начал действовать на ее основании уже сейчас с целью улучшения атакующих и оборонительных возможностей с упором на межвойсковое маневрирование.

Среди прочего, план предусматривает восполнение недостатка вооружений, запчастей, и живой силы, а также повышение атакующих возможностей с упором на ликвидацию врага. За последний год генштабом ЦАХАЛа были приняты решения о закупке БПЛА, перенаправление американской военной помощи на закупку высокоточных боеприпасов, инвестиции в полевой интернет и т.д. Значительные средства будут направлены на усиление военной разведки.



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