Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию: слухи и факты

Многие средства массовой информации сообщают о том, что Россия фактически сразу после заявления министра обороны РФ о намерении поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 начала поставки с целью укрепления сирийских ПВО. Эта информация пока не подтверждается и не опровергается официальными источниками в минобороны РФ. По состоянию на 26 сентября, из Дамаска не поступало комментариев по поводу начала таких поставок.

Около полудня 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства.

Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством.

С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Полный текст заявления Шойгу был опубликован в официальном блоге минобороны РФ.

Напомним, что в гибели самолета Ил-20 и 15 российских военнослужащих Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.

Уже в ночь на 25 сентября сайт российской газеты "Известия" опубликовал статью под заголовком "Минобороны начало усиливать группировку средств РЭБ в Сирии", в которой со ссылкой на источники в российском военном ведомстве говорилось, что 24 сентября на авиабазу "Хмеймим" самолетами Ил-76 были доставлены некие средства радиоэлектронной борьбы. В публикации приводилось предположение главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева о том, что, скорее всего, в Сирию были переброшены системы "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель". Он же не исключил, что сирийцам передадут новейший мобильный комплекс РЭБ "Дивноморье". Более подробно эта тема обсуждается в статье "Известий" под заголовком "Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ".

Утром 25 сентября о начале поставок российских средств РЭБ в Сирию объявил сайт ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой". Этот ресурс ссылался на собственные источники, но фактически цитировал российскую газету "Известия".

Российская газета "Коммерсант" 25 сентября опубликовала статью "Вся Сирия укроется за С-300", в которой подробно было рассказано о планах России по поставкам этих ЗРК сирийской армии. Информированный источник заявил этому изданию, что в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. При этом было отмечено, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, их число могут довести "до шести-восьми".

По мнению комментаторов "Коммерсанта", Россия в состоянии в двухнедельный срок поставить несколько комплексов С-300 в Сирию, если возьмет их "из наличия минобороны РФ", и "успеть закрыть воздушное пространство береговой линии Сирии".

Непонятно, насколько сирийские военные готовы к эксплуатации С-300. Шойгу упоминал о том, еще до разрыва контракта на поставку С-300 (то есть пять лет назад) некие сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения. Но есть ли в сирийских ПВО в настоящее время офицеры, имеющие необходимую подготовку, неясно. "Коммерсант" ранее писал, что к каждому сирийскому расчету С-300 может быть приставлен российский офицер. Кроме того, то же издание сообщало, что командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, что позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа "Панцирь", "Оса", "Бук-М2Э", "Квадрат" и С-125), чтобы исключить в будущем возможность поражения российских самолетов и вертолетов. "Коммерсант" также упоминает о том, что вероятно будут задействованы средства РЭБ типа "Красуха", которые с октября 2015 года несут боевое дежурство на авиабазе "Хмеймим".

Отметим, что министр обороны РФ обещал 24 сентября, что в двухнедельный срок армия Сирии получит ЗРК С-300. Но в его выступлении не было сказано о том, что течение какого времени этот комплекс (или комплексы) будут поставлены на боевое дежурство, какие именно модификации ЗРК получат сирийцы, кто будет обеспечивать их эксплуатацию, в какой степени они будут контролироваться российскими военными, где они будут дислоцированы и т.д. Неизвестно и то, намерена ли Россия продать Сирии эти ЗРК, поставить с отсрочкой оплаты или подарить.

В этой связи напомним о том, как реализовывался контракт на поставку ЗРК С-300 Ирану. После неоднократных срывов коммерческого соглашения от 2007 года, Россия в апреле 2015 года подписала новый контракт, а уже через неделю "радар от С-300" бы показан на военном параде в Тегеране. Летом 2016-го иранские СМИ сообщали, что С-300 разворачивают для защиты ядерных объектов. Но только в марте 2017 года власти Ирана официально заявили, что российские комплексы С-300 поставлены на боевое дежурство.

В Сирии, судя по заявлениям минобороны РФ, российские военные заинтересованы в скорейшем разворачивании систем С-300. В Москве это объясняют стремлением избежать в будущем ситуаций, когда сирийские ПВО наносили бы удары по российской авиации. Вероятность таких инцидентов будет наименьшей, если Россия возьмет сирийские ПВО под свой полный контроль. Но такое решение вряд ли устроит режим Башара Асада. Любое другое решение чревато новыми ошибочными действиями сирийской армии, в результате которых российские военные могут нести потери.





