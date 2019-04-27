Спецпредставитель президента РФ по Сирии: Израиль освободит ряд сирийских заключенных

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил в интервью каналу RT, что возвращение Израилю тела Захарии Баумеля, танкиста ЦАХАЛа, погибшего во время битвы в районе деревни Султан Якуб в Первую ливанскую войну, не может считаться "односторонним действием".

"Сначала мы рассматривали это как гуманитарный шаг, мы благодарны сирийской стороне за понимание, - сказал Лаврентьев. – Но это действие не было односторонним. Израиль принял решение освободить ряд сирийских граждан, находящихся в его тюрьмах. Таким образом, в этом заинтересована Сирия. Мы не делаем ничего, что противоречит сирийским интересам".

Пока неясно, о ком именно из сирийских граждан, находящихся в израильских тюрьмах, идет речь. Ynet упоминает имя Содки аль-Маката из Мадждал-Шамса, осужденного на 14 лет за передачу сведений о силах ЦАХАЛа сирийской разведке.

В субботу, 27 апреля, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что после возвращения тела военнослужащего Захарии Баумеля израильскими властями было принято решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. "Этот вопрос не обсуждался заранее", - подчеркнул он.

Напомним, 3 апреля была разрешена к публикации информация, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны.

На следующий день сирийское государственное телевидение сообщало, что официальному Дамаску ничего не было известно об обнаружении и передаче Иерусалиму останков солдата ЦАХАЛа.

Источник в правительстве Сирии заявил журналистам, что история с передачей тела может свидетельствовать о связи террористов "Исламского государства" с израильской разведкой "Мосад".

В тот же день в российском министерстве обороны состоялась церемония, в ходе которой главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу, находившемуся с визитом в Москве, были переданы ботинки и комбинезон Захарии Баумеля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.





