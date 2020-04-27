SOHR: израильские ВВС атаковали к югу от Дамаска военные объекты иранцев и "Хизбаллы"

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что рано утром 27 апреля израильские ВВС атаковали объекты иранских сил и ливанской "Хизбаллы" к югу и юго-западу от Дамаска. Целью ударов были штабы и склады.

Сведений о потерях нет, но известно, что был причинен значительный ущерб. SOHR отмечает, что на указанных объектах находились и сирийцы, и иностранцы.

Ранее сирийский государственный телеканал "Аль-Ихбария" и сирийское государственное агентство SANA сообщали, что около 5 утра израильские самолеты, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли удары по целям около Дамаска. Были задействованы сирийские ПВО. Командование армии Сирии утверждает, что ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет.

Сирийские оппозиционные источники передают, что удары были нанесены по штабам и складам вооружений проиранских формирований, расположенных к югу от Дамаска. Зафиксированы попадания и вторичные взрывы, вызванные детонацией взрывчатых веществ на складах. Удары наносились по целям в районах населенных пунктов Ас-Сайда Зайнаб, Сахнайя, Аль-Кисуа, Аль-Адлайя.

Информация уточняется.

Удары по целям в Сирии в 2013-2020 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии



(список может быть неполным и неточным, не учтены ответные удары ЦАХАЛа по группам террористов на сирийской территории)

2020 год

27 апреля. Из воздушного пространства Ливана нанесены ракетные удары по целям около Дамаска. Были атакованы объекты иранских сил и ливанской "Хизбаллы".

20 апреля. В провинции Хомс атакован объект, находящийся к северу от аэродрома сирийских ВВС "Эт-Тияс". По данным SOHR, атакована база проиранского ополчения, убиты 12 человек.

15 апреля. В районе перекрестка Ябус, между Дамаском и ливанской границей, ударом с воздуха уничтожен автомобиль. SOHR заявляет, что атаку осуществил израильский БПЛА. Никто не пострадал. "Аль-Арабия" заявила, что целью был один из лидеров боевиков "Хизбаллы" Мустафа Мурния.

31 марта. Сирийские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана нанесли удар по целям в провинции Хомс. Позже стало известно, что были атакованы объекты на авиабазе "Шайрат". Израиль не брал на себя ответственность за эту атаку.

11 марта. Неопознанные БПЛА нанесли удары по целям на базе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али") в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии недалеко от границы с Ираком. SOHR сообщает о 18 убитых, по одной из версий этой мониторинговой группы удар могли осуществить израильтяне. ЦАХАЛ не комментирует. Иракские и ливанские СМИ позже заявили, что атаку осуществили американцы.

5 марта. В районе города Хомс и в мухафазе Кунейтра атакованы военные объекты. По сообщениям СМИ, атаке подвергся штаб "Хизабллы", расположенный на территории военного аэродрома А-Дебаа. Сообщалось, что в результате ударов по сирийским объектам один человек погиб и четверо были ранены. ЦАХАЛ не комментировал сообщения сирийских СМИ.

2 марта. ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю на юге Сирии после того, как был зафиксирован снайперский обстрел с сирийской стороны. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила эту информацию. 17 марта ЦАХАЛ опубликовал подробные сведения по поводу этой атаки.

28 февраля. SANA и SOHR заявляют, что вертолеты ЦАХАЛа атаковали объекты правительственной армии Сирии и "союзных вооруженных сил" ("Хизбаллы") на юге Сирии. Есть убитые и раненые. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

27 февраля. SANA заявляет, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на юге Сирии, около деревни Хадар, убит один человек. По имеющимся данным, ликвидирован глава инфраструктуры "Хизбаллы" в Сирии. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

23 февраля. Нанесены удары по целям в районе Дамаска. SOHR заявляет, что речь идет об атаке израильских ВВС. ЦАХАЛ подтвердил, что в Сирии были атакованы объекты "Исламского джихада", убиты двое боевиков этой террористической группировки.

13 февраля. Нанесены удары по объектам проиранских сил к югу от Дамаска, в том числе по складам оружия. По данным SOHR, погибли не менее семи человек: четыре "иранских офицера" и трое сирийцев, в их числе двое офицеров регулярной армии.

6 февраля. Нанесен воздушный удар по целям в районе Дамаска. SOHR заявляет, что убиты не менее 23 человек: трое иранцев, 12 боевиков иранского ополчения и восемь сирийцев.

14 января. Удар нанесен по военному аэродрому T4 в провинции Хомс. Была активирована система противоракетной обороны.

10 января. SOHR сообщает: неопознанные летательные аппараты нанесли удары по позициям проиранских вооруженных формирований в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что это была атака израильских ВВС. По данным телеканала, уничтожен грузовик с оружием, следовавший со стороны Ирака в Сирию. SOHR заявляет о масштабной атаке, в результате которой были поражены транспортные средства и склады с оружием, убиты не менее восьми боевиков военизированного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

9 января. SOHR сообщает: неизвестные самолеты атаковали цели в районе населенных пунктов Аль-Джала и Аль-Аббас, около Аль-Букамаля.

8 января. SOHR сообщает: неизвестные самолеты атаковали цели в населенном пункте Аль-Маджауда, около Аль-Букамаля, где дислоцированы проиранские ополченцы. В этот день в районе Ас-Самбли, около Аль-Букамаля, происходила передача тяжелых вооружений и бронетехники от проиранских ополченцев ливанской "Хизбалле".

4 января. Самолеты атаковали позиции проиранских ополченцев в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. Сведений о жертвах нет.

2019 год

25 декабря. Неопознанные БПЛА нанесли удар по штабу организации "Хизбалла" и позициям проиранских ополченцев в районе города Аль-Букамаль на сирийско-иракской границе. SOHR сообщает о пяти убитых.

22 декабря. Нанесен ракетный удар по целям около Дамаска. SANA заявляет об отражении сирийскими ПВО израильского удара. SOHR сообщает, что были поражены объекты режима Асада и иранских ополченцев, не менее трех убитых "не сирийцев".

8 декабря. Авиаудары по позициям иранских сил и проиранских ополченцев на окраине города Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границе. По данным SOHR, убиты не менее пяти человек.

4 декабря. Взрывы в районе авиабазы "Хамадан" в провинции Дир аз-Зур. Целью удара с воздуха стал склад с оружием на территории аэродрома. В СМИ отмечалось, что вскоре после этого удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находясь в Португалии, заявил: "Мы вынуждены постоянно противостоять иранской агрессии".

20 ноября. ЦАХАЛ атаковал десятки военных объектов в Сирии, принадлежащих иранским "Силам Кудс" и сирийской армии. Нанесен значительный ущерб, есть убитые и раненые. Израиль взял на себя ответственность за этот удар, подчеркнув, что речь идет об ответных действиях после ракетного обстрела израильской территории из Сирии.

19 ноября. Взрывы в районе аэропорта Дамаска. SOHR заявляет, что удары были нанесены ЦАХАЛом в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Израиль на себя ответственность не берет.

18 ноября. Нанесен удар по цели в районе Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границ. Дамаск и Москва заявляют, что атака была осуществлена израильскими ВВС через воздушное пространство Иордании.

12 ноября. В районе Аль-Мазэ в Дамаске нанесен авиаудар по дому командующего "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Акрама аль-Аджури. Он был ранен, убиты его сын Муадж и Абдулла Юсуф Хасан, являвшиеся активистами "Исламского джихада", еще шесть человек получили ранения. Израиль не брал на себя ответственность за этот удар. Но министр обороны Израиля Нафтали Беннет в феврале 2020 года в интервью NEWSru.co.il заявил, что эта атака была осуществлена ЦАХАЛом.

28 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль.

18 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль. По данным Sky News Arabia, убиты не менее 10 человек.

16 сентября. Нанесен авиаудар по позициям группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе пограничного перехода Аль-Букамаль. По данным SOHR, убиты не менее 10 человек.

9 сентября. Нанесен авиаудар по иранским и проиранским силам в районе Аль-Букамаль, на востоке Сирии, около границы с Ираком. Израиль не брал на себя ответственность.

24 августа. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Акраба, располагающейся к юго-востоку от столицы Сирии. Атака была направлена против бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и боевиков шиитских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, которые занимались подготовкой теракта против израильских целей.

15 августа. Сирия заявила об отражении ракетного удара по цели в районе Масьяфа.

1 августа. Агентство SANA сообщило о ракетном ударе ЦАХАЛа по цели к западу от Кунейтры.

24 июля. Государственное сирийское агентство SANA сообщило о нанесении ЦАХАЛом удара по цели в провинции Дараа на юге страны.

1 июля. Согласно заявлению министерства обороны Сирии, самолеты ВВС ЦАХАЛа и корабли израильских ВМС нанесли ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска, а также в Хомсе. Сообщается о многочисленных жертвах и десятках раненых. Причинен значительный ущерб военным объектам. Одна из ракет сирийских ПВО упала на территории Северного Кипра.

12 июня. Сирийское государственное агентство SANA сообщило о нанесении ЦАХАЛом ракетного удара по цели в районе населенного пункта Тель аль-Хара (провинция Дараа).

3 июня. Дамаск заявляет, что ЦАХАЛ нанес удары по целям на военном аэродроме Т4, к востоку от Хомса. По данным SOHR, атакованы склады и военные базы иранского Корпуса стражей исламской революции, не менее пяти убитых.

2 июня. В ответ на обстрел израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Сирии. ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов сирийской армии: две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов и батарею ПВО СА-2. SANA сообщает о трех убитых и семи раненых сирийских военнослужащих. SOHR заявляет, что ЦАХАЛ также атаковал объекты иранской армии и "Хизбаллы", к югу от Дамаска.

27 мая. В ответ на обстрел самолета ЦАХАЛа, находившегося в израильском воздушном пространстве, нанесен удар по установке ПВО в районе Кунейтры. Сирийские военные сообщили, что в результате атаки погиб военнослужащий и еще двое были ранены. SOHR объявил о двух убитых сирийских военнослужащих.

18 мая. Сирийские СМИ и SOHR сообщают об очередном ударе ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска.

17 мая. Сирийские государственные СМИ сообщили о нескольких ракетах, выпущенных из Израиля, со стороны Кунейтры. SOHR утверждает, что было не менее трех взрывов к юго-западу от Дамаска, где расположены базы "Хизбаллы" и проиранского ополчения.

13 апреля. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по объекту в районе города Масьяф к западу от Хамы. По данным сирийской оппозиции, была атакована база "Хизбаллы". Сообщается о разрушенных зданиях и шести раненых.

27 марта. Сирийские государственные СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому и промышленной зоне Шейх-Наджар возле Алеппо. Информационное агентство SANA написало, что, предположительно, речь идет об атаке, осуществленной ВВС Израиля.

11 февраля. Сирийские государственные СМИ заявляют, что танки ЦАХАЛа обстреляли цели в провинции Кунейтра. Неофициальные сирийские источники сообщают, что удары были нанесены по позициям "Хизбаллы" как с земли, так и с воздуха. Факт нанесения удара подтвержден израильским руководством.

21 января. ЦАХАЛ нанес массированный удар по объектам иранских вооруженных сил в окрестностях Дамаска, кроме того были атакованы сирийские ПВО, пытавшиеся мешать действиям израильских ВВС. Причинен значительный ущерб. SOHR сообщает о десятках убитых сирийских и иранских военных.

20 января. Дамаск и Москва заявляют, что израильские ВВС атаковали цели в районе аэропорта около Дамаска, но эта атака была отражена сирийскими ПВО. Израиль не комментирует эту информацию. Вскоре после сообщений об атаке израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную из Сирии.

12 января. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска и в Эль-Кисуе. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Оппозиционные источники утверждают, что в аэропорту Дамаска были ликвидированы иранские грузовые самолеты. 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил факт удара по иранским складам в Сирии.

2018 год

25 декабря. Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты в окрестностях Дамаска. По утверждению SANA, атаке подверглись склады с оружием. Трое сирийских солдат ранены.

29 ноября. Телеканал "Аль-Арабия" передал, что израильские ВВС атаковали на юге Сирии иранскую военную базу, на которой находился склад с оружием и командный пункт. Сирийские СМИ передали, что ПВО отразили "агрессию врага".

22 ноября. По данным Step News Agency, военный самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дир аз-Зура (восток Сирии), погибли двое иранцев или бойцов проиранского ополчения.

Октябрь (точная дата неизвестна). По данным "Кан Бет", ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту в Сирии и пресекли поставку "Хизбалле" высокоточного ракетного оружия из Ирана. Возможно, был еще один удар по цели в Сирии в октябре.

17 сентября. К востоку от Латакии уничтожен склад с оружием, предназначавшимся для "Хизбаллы".

15 сентября. Поздно вечером сирийские СМИ сообщили об ударе, нанесенном израильскими ВВС в районе аэропорта Дамаска.

5 сентября. Поздно вечером в сирийских СМИ появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по цели (или нескольким целям) в мухафазе Алеппо.

4 сентября. Сирийские СМИ сообщили об ударах ВВС ЦАХАЛа по военным объектам в провинциях Хама и Тартус. По неофициальным данным, есть погибшие и раненые.

2 сентября. Сирийские СМИ сообщили о сильных взрывах, прогремевших на военном аэродроме Меззе около Дамаска. Телеканал "Хизбаллы" и SOHR утверждают, что речь идет об израильском ракетном ударе.

2 августа. Сирийские СМИ утверждают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по базам сирийской армии и иранских военных к западу от Дамаска. По неофициальным данным, есть жертвы.

22 июля. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали оборонное предприятие в пригороде сирийского города Масьяф в мухафазе Хама.

15 июля. Сирийские государственные СМИ и телеканал "Хизбаллы" заявили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на территории аэропорта Нейраб около Алеппо. По разным данным, был атакован склад или штаб иранских сил.

12 июля. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, согласно которому ЦАХАЛ нанес удары по трем военным позициям на территории Сирии.

8 июля. Сирийское государственное телевидение сообщило, ВВС Израиля атаковали аэродром сирийских ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенный в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс.

26 июня. Сирийское государственное телевидение сообщило, что вблизи международного аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты. Предположительно был атакован иранский самолет, с которого выгружали оружие для "Хизбаллы", или оружейный склад "Хизбаллы".

17-18 июня. В результате авиаудара по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию. Пентагон заявил о непричастности к атаке. Источник в Вашингтоне: удар был осуществлен израильскими ВВС.

29 мая. Sky News Arabia сообщает, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Хизбаллы" около города Аль-Кусайр в провинции Хомс, среди убитых высокопоставленный командир.

24 мая. Нанесен ракетный удар с воздуха по целям на авиабазе "Аль-Дабаа" в провинции Хомс, на западе Сирии, где базируются боевики "Хизбаллы" и иранские силы. Дамаск возложил ответственность на Израиль. Ранее в тот же день была атакована авиабаза "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.

21 мая. Взрывы на иранской базе, располагавшейся в районе Наджа, к югу от Дамаска. Причинен значительный ущерб штабу подразделения электронной войны "Корпуса стражей исламской революции" и зданию Школы государственной безопасности.

18 мая. В результате взрывов на иранской военной базе около аэропорта в сирийском городе Хама, по данным Sky News и SOHR, погибли 57 иранцев и 11 сирийцев. Дамаск и Тегеран не возлагали ответственность на Израиль. Хотя в некоторых сирийских СМИ высказывалось предположение, что речь идет о диверсии, подготовленной израильтянами.

10 мая. В ответ на иранский обстрел израильской территории нанесен массированный удар по целям в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы более 50 целей, в том числе сирийские системы ПВО.

8 мая. Нанесены ракетные удары по военным объектам в районе Аль-Кисуа юго-западнее Дамаска. Предположительно целью удара были иранские ракеты, направленные в сторону израильской территории. По всей видимости, сорвана попытка иранцев атаковать Израиль.

30 апреля. Нанесены ракетные удары по военным базам северу от Хомса и в провинции Хама, а также около Алеппо. Десятки погибших, среди них них иранские военные специалисты. СМИ сообщали об уничтожении в Сирии 200 ракет. После этой атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отныне иранцы будут наносить ответные удары по Израилю в случае, если израильтяне будут атаковать иранские объекты в Сирии. 11 мая ЦАХАЛ взял на себя ответственность за эту атаку.

17 апреля. Сирийские государственные СМИ объявляют о попытках ракетных обстрелов авиабаз "Шайрат", Т-4 и "Думайр", успешно отраженных ПВО Сирии. Проасадовский сайт "Аль-Масдар" утверждает, что попытка атаки была предпринята Израилем. "Интерфакс" и DPA со ссылкой на источники в Сирии заявляют, что ракетной атаки не было, сирийские ПВО среагировали на ложную тревогу.

9 апреля. Ракетная атака базы Т-4 в Сирии. Дамаск заявляет о значительном ущербе, погибших и раненых. SOHR сообщает о 14 погибших, в том числе иранских советниках. В минобороны РФ заявили, что атаку осуществили израильские ВВС.

10 февраля. ЦАХАЛ атаковал иранские объекты на базе Т-4 в Сирии после запуска БПЛА в сторону Израиля (беспилотник был сбит; во время операции в результате действий сирийских ПВО упал израильский самолет F-16, пилоты выжили). Иранским объектам на базе Т-4 был причинен значительный ущерб.

7 февраля. Иностранные СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по научному центру в сельской местности к западу от Дамаска. Официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО отреагировали на "новую израильскую агрессию).

16 января. Опубликована информация об ударе ВВС ЦАХАЛа по объекту "Хизбаллы" на военном аэродроме Меззе, около Дамаска. Официального подтверждения нет.

10 января. Поступила информация об уничтожении конвоя "Хизбаллы" в районе Забадани. Официального подтверждения нет.

9 января. Сирийские источники сообщают об авиаударе по цели на территории базы в Аль-Катифе, к северу от Дамаска. Командование сирийской армии заявляет о причиненном ущербе и о том, что три ракеты якобы были сбиты ПВО армии Сирии.

2017 год

23 декабря. Ливанские и российские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект в районе Кунейтры, на юго-западе Сирии.

4 декабря. Нанесен ракетный удар по военному научному центру в Джумбрае, под Дамаском. Сирийские государственные СМИ утверждают, что ПВО сбили три из шести израильских ракет.

2 декабря. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в 15 км юго-западней Дамаска. Вероятно, была атакована строящаяся иранская военная база. Телеканал "Аль-Мустакбаль" сообщал о 12 убитых иранцах.

1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для "Хизбаллы".

21 октября. В ответ на очередной обстрел с сирийской территории ЦАХАЛ нанес удары по трем артиллерийским орудиям армии Сирии.

19 октября. В ответ на падение снаряда на израильской террритории ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

16 октября. ВВС Израиля уничтожили батарею ЗРК С-200, расположенную к востоку от Дамаска, в ответ на попытку обстрела израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

22 сентября. Сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС атаковали цель на территории дамасского аэропорта.

19 сентября. Арабские источники сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат.

7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские оппозиционные источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.

30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.

28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.

26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.

25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.

24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.

27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".

23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.

21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.

7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.

6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.

22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".

17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.

22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.

13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.

2016 год

7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".

6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.

30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.

28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.

9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.

14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.

13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по артиллерийской батарее правительственной армии Сирии. ПВО Сирии выпустили две ракеты по израильским самолетам.

10 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали артиллерийские позиции правительственной армии Сирии в ответ на обстрел территории Израиля.

8 сентября. ВВС ЦАХАЛа атаковали минометную позицию правительственной армии Сирии. Авиаудар стал реакцией на обстрел территории Израиля.

4 сентября. В ответ на минометный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии. Целью атаки стала огневая точка артиллерии сирийской армии.

22 августа. В ответ на минометный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в центральной части Голанских высот.

3 августа. Арабские источники сообщают, что в районе Маарба, к северу от Дамаска, самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по конвою "Хизбаллы", перевозившему оружие.

20 июля. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию сирийской полиции в Кунейтре, штабу партии "Баас" и другим целям. ЦАХАЛ не комментирует.

6 июля. Вертолет обстрелял Кунейтру. В публикациях некоторых сирийских СМИ было заявлено, что атака была осуществлена израильскими военными.

4 июля. Израильские военные атаковали позиции сирийской армии неподалеку от израильской границы после обстрела в районе пограничного забора. Информации о причиненном ущербе или жертвах нет. О факте нанесения удара ЦАХАЛ объявил официально.

19 июня. SOHR со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщает, что ВВС ЦАХАЛа к западу от Дараа уничтожили установку ПВО, которую боевики "Исламского фронта" захватили у регулярной сирийской армии.

4 июня. Нанесен воздушный удар по базе ПВО в районе Шеншара, к югу от Хомса. СМИ приписали эту атаку израильским ВВС. Дамаск воздержался от комментариев.

11 мая. В районе международного аэропорта Дамаска в результате взрыва убит глава спецслужб "Хизбаллы" Мустафа Бадр ад-Дин. СМИ "Хизбаллы" первоначально обвинили Израиль в осуществлении этой атаки, но позже руководство "Хизбаллы" объявило, что гибель Бадр ад-Дина и его помощников стала следствием артиллерийского обстрела, осуществленного сирийской оппозицией. Военные эксперты выражали сомнение по поводу официальной версии, озвученной "Партией Аллаха".

18 февраля. SOHR сообщает, что израильские военные выпустили три ракеты по цели на шоссе Дамаск-Дараа.

9 февраля. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на шоссе Дамаск-Хомс.

2015 год

26 декабря. Сирийские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали семь целей в горах Каламун. Утверждается, что удары наносились по объектам боевиков "Хизбаллы".

20 декабря. В районе Джармана (к югу от Дамаска) в результате авиаудара разрушено здание, убиты не менее 9 человек – командиры и боевики "Хизбаллы". Среди убитых Самир Кунтар, руководивший действиями боевиков "Хизбаллы" на сирийской части Голанских высот, и полевой командир Фархан Шаалан.

4 декабря. Воздушный удар по колонне грузовых автомобилей, перевозивших ракеты в районе Аль-Катифы к северу от Дамаска.

29 ноября. Воздушный удар по позициям сирийской армии и "Хизбаллы" в приграничном районе Каламун.



23 ноября. Воздушный удар по смешанному гарнизону "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии в районе деревни Рас аль-Маара.

11 ноября. Сирийские и ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли серию ударов по цели в районе дамасского аэропорта. Предположительно, были уничтожены иранские вооружения, предназначенные для "Хизбаллы".

30 октября. Сирийская оппозиция сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Удары наносились по позициям правительственных войск и ливанской террористической группировки "Хизбалла".

21 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 объектов правительственной армии Сирии, расположенные на Голанских высотах. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

20 августа. Сирийское государственное новостное агентство SANA поздно вечером в четверг, 20 августа, сообщило о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа ударов по территории Сирии. Согласно сообщению, атаке подверглись два административных здания в Кунейтре. Эта операция стала ответом на ракетный обстрел Израиля.

29 июля. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили автомобиль с боевиками в районе Кунейтры. Пять боевиков были убиты.

27 апреля. По данным арабских СМИ, ВВС ЦАХАЛа уничтожили к северу от Дамаска склад ракет Scud, предназначенных для "Хизбаллы". На сирийской территории есть убитые и раненые.

26 апреля. Вечером на сирийской территории около израильской границы ударом с воздуха уничтожена группа террористов, закладывавших мину.

25 апреля. По данным арабских СМИ, израильские самолеты бомбили склады с ракетами сирийской армии и ливанской группировки "Хизбалла". Сообщается о гибели одного человека.

2 апреля. Агентство DPA передало, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии под Хомсом.

28 января. Израильские ВВС атаковали артиллерийские позиции сирийской правительственной армии в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

18 января. Две ракеты выпущены с воздуха в направлении цели, находившейся в районе Кунейтры. В результате атаки были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" и иранские офицеры.

2014 год

7 декабря. Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар конвою "Хизбаллы", перевозившему из Сирии в Ливан партию ракет российского производства, предназначавшуюся для "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, жертвами атаки стали двое боевиков "Хизбаллы". Эта информация противоречит заявлению официального Дамаска, согласно которому в результате атаки не было погибших.

24 февраля. Взрыв в районе сирийско-ливанской границы. Целью атаки стал конвой "Хизбаллы", перевозивший из Сирии в Ливан партию ракет класса "земля-земля", способных нести более мощные боеголовки, чем практически все ракеты, имевшиеся в распоряжении шиитской террористической группировки. В результате авианалета были убиты четверо активистов "Хизбаллы".

27 января. Мощный взрыв в районе Латакии. СМИ утверждали, что был взорван склад с ракетами ЗРК С-300 российского производства.

2013 год

31 октября. Под Латакией был взорван склад с оружием, на котором, предположительно, хранились ракеты комплекса SA-3 (по классификации NATO) – он же ракетный комплекс С-125 "Нева" или, в экспортном варианте, "Печора", предназначенный для "Хизбаллы".

21 октября. По данным кувейтского издания "Аль-Джарида", военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в районе сирийско-ливанской границы разбомбили несколько грузовиков, которые везли некие военные грузы для "Хизбаллы". Информация не получила подтверждения из других источников.

5 июля. К востоку от Латакии, в Сирии, ударом с воздуха был уничтожен склад ракетных вооружений (по данным СМИ, там хранились противокорабельные ракеты "Яхонт" российского производства).

5 мая. Нанесена серия ударов с воздуха по военным объектам к северо-западу от Дамаска, в районе Джемайя (по оценкам СМИ, были атакованы более 40 объектов, в том числе штаб 4-й дивизии армии Сирии, подземные бункеры с ракетами Scud, базы 104-й и 105-й бригад и т.д.). Сообщалось также о воздушных ударах по целям в Сирии в ночь на 4 мая.

30 января. В результате авиаудара по целям в Сирии была уничтожена автоколонна, в которой находились ракеты SA-17 ("Бук-М1-2"), предназначенные для "Хизбаллы", тогда же был нанесен значительный ущерб центру SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.







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