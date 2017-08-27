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Ближний Восток

Переговоры Эрдогана и Аббаса пройдут в Анкаре 29 августа

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 09:38 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас и Реджеп Тайип Эрдоган в 2015 году

В ближайший вторник, 29 августа, в Анкаре пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Одной из основных тем переговоров будет участие Анкары в налаживании диалога между ХАМАСом и ФАТХом, пояснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что неделю назад, во время встречи в Рамалле с лидером израильской левой оппозиционной партии МЕРЕЦ Заавой Гальон, Махмуд Аббас объявил о намерении "сократить на 100%" финансовую поддержку Газы, если не будет улажен конфликт между ХАМАСом и ФАТХом. По словам Аббаса, до недавнего времени ПНА переводила 1,5 миллиарда долларов в год ХАМАСу в Газе, но в настоящее время эта сумма уже сокращена на 25%. В частности, санкции привели к сокращению подачи электроэнергии в Газе. Махмуд Аббас подчеркнул, что нежелание руководства ХАМАСа идти на уступки может "вбить клин между Газой и Западным берегом".

В последнее время Махмуд Аббас выступает с крайне резкими заявлениями в адрес руководства ХАМАСа в Газе. Связано это с тем, что ХАМАС ведет переговоры с его политическим противником Мухаммадом Дахланом и другими представителями оппозиционного крыла ФАТХа. При этом лидеры ХАМАСа заявляют о готовности к "национальному примирению", подчеркивая нелигитимность Аббаса как "президента Палестины".

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