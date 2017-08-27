Белый дом опроверг публикацию о "невозможности замораживания строительства в поселениях"

Высокопоставленные источники в Белом доме опровергли публикацию в лондонской газете "Аль Хайят", согласно которой Джаред Кушнер советник президента США Дональда Трампа заявил на встрече с главой ПНА Махмудом Аббасом, что замораживание строительства в поселениях невозможно.

Источник в Белом доме назвал это сообщение "полной чушью". "Ничего подобного никогда не говорилось", - заявил источник.

Газета "Аль-Хайят" сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники: американская делегация, посетившая Рамаллу 24 августа, дала понять председателю ПНА Махмуду Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно, так как это приведет к краху правительства Биньямина Нетаниягу.

Джаред Кушнер заверил Аббаса, что американская администрация намерена добиваться продвижения мирного урегулирования конфликта палестинских арабов с Израилем. При этом он подчеркнул, что цель его нынешней поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы обсудить со всеми заинтересованными арабскими странами тему мирного урегулирования в регионе в целом. Накануне встречи палестинская сторона призывала США четко заявить о приверженности формуле "два государства для двух народов" и обратиться к властям Израиля с просьбой о замораживании строительства в еврейских поселениях и на других спорных территориях. Однако такого публичного обращения не прозвучало.

Это был второй визит Джареда Кушнера в Израиль за последние несколько месяцев. В ходе прошлого визита, 21 июня, о также встречался с Нетаниягу и Аббаса. Тогда переговоры с главой ПНА прошли в очень нервной и напряженной обстановке. Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.