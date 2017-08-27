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Ближний Восток

Впервые за 30 лет в Газе открылся кинотеатр: на один вечер

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
В кинотеатре "Ас-Самер". Газа, 26 августа 2017 года
В кинотеатре "Ас-Самер". Газа, 26 августа 2017 года
В кинотеатре "Ас-Самер". Газа, 26 августа 2017 года

Вечером в субботу, 26 августа, впервые за последние 30 лет в Газе местные жители смогли прийти в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, сообщает агентство Reuters.

В кинотеатре "Ас-Самер", который был открыт всего на один вечер, собрались примерно 300 зрителей: мужчин, женщин и детей (подчеркивалось, что сегрегация не предусматривается). Для них был показан снятый в Газе фильм "Десять лет", повествующий о заключенных израильских тюрем, отбывающих наказание за участие в "сопротивлении".

Было душно и жарко: кондиционеров в этом зале нет, вентиляторы не работали.

Организатором показа выступил активист Рада Салми, согласовавший мероприятие с властями ХАМАСа. Он рассказал агентству France Presse, что кинотеатр "Ас-Самер" был построен в 1944 году, в 1946-м именно в нем проводилось учредительное собрание отделения "Братьев-мусульман" в Газе – египетской исламистской организации, которая в конце 80-х способствовала созданию палестинских террористических группировок "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и "Исламский джихад". В 60-е годы кинотеатр закрыли. Прочие кинотеатры в Газе также были закрыты исламистами, так как кино считалось нечестивым зрелищем. Последний кинотеатр в Газе был опечатан в 1987 году после пожара, который устроили исламисты.

В последние годы ХАМАС, захвативший власть в Газе в 2007-м, постепенно меняет свое отношение к кинематографу и театру. Но снимаются и ставятся, в основном, пропагандистские фильмы и спектакли.

В мае этого года в Газе в третий раз проводился кинофестиваль (параллельно с Каннским). На нем были представлены 25 кинокартин, снятых местными режиссерами и их коллегами на Западном берегу, а также в арабских странах. Один из фильмов, показанных на фестивале, снимался в Хайфе. Но все подобные фестивали проводились на открытых площадках, не в кинозалах.



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