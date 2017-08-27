27 августа 2017 г.
последняя новость: 09:45
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Переговоры Эрдогана и Аббаса пройдут в Анкаре 29 августа
09:23 QNA: в Турции арестованы предполагаемые хакеры, спровоцировавшие катарский кризис
08:53 Армия Ливана объявила о прекращении огня на границе с Сирией, где шли бои с ИГ
08:19 Иранские СМИ: референдум в Курдистане – попытка Израиля выйти на берега Евфрата
07:27 Впервые за 30 лет в Газе открылся кинотеатр: на один вечер
06:45 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 августа
09:52 "Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно
21:37 В окрестностях Мосула найдены две братские могилы с останками пятисот жертв ИГ
20:20 Представитель США в ООН раскритиковала UNIFIL за "бездействие и непонимание"
14:18 Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году
Ближний Восток

Иранские СМИ: референдум в Курдистане – попытка Израиля выйти на берега Евфрата

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Иранские СМИ: референдум в Курдистане – попытка Израиля выйти на берега Евфрата

Иранская газета "Хемайат" опубликовала статью Хасана Ханизаде, посвященную предстоящему референдуму о независимости Иракского Курдистана. Статью перепечатали многие другие иранские СМИ, отмечает сайт OrientalExpress.

Автор статьи пишет, что большинство стран региона очень озабочены планами иракских курдов провести референдум, но Израиль доволен этим шагом, так как независимость Курдистана "служит планам создания Великого Израиля от Нила до Евфрата". Ханизаде объявил, что Израиль открыто поддержал курдский референдум.

Эксперт привел в качестве примера отношение Израиля к Южному Судану. По его словам, Израиль активно поддержал отделение Южного Судана в рамках политики "уменьшения арабских и исламских государств" и превратил эту страну в свой шпионский центр, наводнив ее тысячами своих агентов.

По его мнению, Израиль использует независимость Курдистана для подрывной деятельности против "оси сопротивления" и создаст на курдской земле свои военные базы. Вдобавок, Иракский Курдистан может стать началом процесса создания Великого Курдистана, что нанесет сильный удар по Сирии, Ирану и Турции.

Ханизаде усмотрел и экономическую подоплеку у израильской поддержки иракских курдов – он считает, что Израиль рвется к нефтяным полям Киркука, оказавшимся под контролем иракских курдов.

Следует отметить, что израильское правительство официально не высказывало свое мнение о референдуме в Курдистане, хотя отдельные политики и эксперты говорили на эту тему. Например, бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, один из лидеров "Ликуда", настаивает на безоговорочной поддержке иракских курдов, которых он считает надежными союзниками Израиля и Запада в борьбе против исламских экстремистов. Его точку зрения по поводу необходимости признания Курдистана разделяет и лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Израиль и иракских курдов связывают давние отношения, но все они относятся к тайному, а не открытому сотрудничеству, отмечает OrientalExpress.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Лапид призвал правительство признать независимый Курдистан и геноцид армян
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июля 2017 г.
Два израильских инженера отправились в Ирак ремонтировать гробницу пророка Нахума
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Саар: "Создание палестинского государства усугубит демографическую проблему"







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 27 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017