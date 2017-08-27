Иранские СМИ: референдум в Курдистане – попытка Израиля выйти на берега Евфрата

Иранская газета "Хемайат" опубликовала статью Хасана Ханизаде, посвященную предстоящему референдуму о независимости Иракского Курдистана. Статью перепечатали многие другие иранские СМИ, отмечает сайт OrientalExpress.

Автор статьи пишет, что большинство стран региона очень озабочены планами иракских курдов провести референдум, но Израиль доволен этим шагом, так как независимость Курдистана "служит планам создания Великого Израиля от Нила до Евфрата". Ханизаде объявил, что Израиль открыто поддержал курдский референдум.

Эксперт привел в качестве примера отношение Израиля к Южному Судану. По его словам, Израиль активно поддержал отделение Южного Судана в рамках политики "уменьшения арабских и исламских государств" и превратил эту страну в свой шпионский центр, наводнив ее тысячами своих агентов.

По его мнению, Израиль использует независимость Курдистана для подрывной деятельности против "оси сопротивления" и создаст на курдской земле свои военные базы. Вдобавок, Иракский Курдистан может стать началом процесса создания Великого Курдистана, что нанесет сильный удар по Сирии, Ирану и Турции.

Ханизаде усмотрел и экономическую подоплеку у израильской поддержки иракских курдов – он считает, что Израиль рвется к нефтяным полям Киркука, оказавшимся под контролем иракских курдов.

Следует отметить, что израильское правительство официально не высказывало свое мнение о референдуме в Курдистане, хотя отдельные политики и эксперты говорили на эту тему. Например, бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, один из лидеров "Ликуда", настаивает на безоговорочной поддержке иракских курдов, которых он считает надежными союзниками Израиля и Запада в борьбе против исламских экстремистов. Его точку зрения по поводу необходимости признания Курдистана разделяет и лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Израиль и иракских курдов связывают давние отношения, но все они относятся к тайному, а не открытому сотрудничеству, отмечает OrientalExpress.