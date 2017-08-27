ИГ передаст Ливану тела восьмерых военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести

По данным портала Lebanon 24, "Хизбалла" получит от ИГ, а затем передаст ливанской армии тела восьмерых из девяти пропавших без вести военнослужащих.

В воскресенье, 27 августа, группа экспертов направилась в пограничный район Вади-Мирра на территории Сирии, где находится захоронение восьми ливанских солдат, захваченных в плен еще в 2014 году, а затем убитых боевиками "Исламского государства".

Возвращение тел военнослужащих стало одним из условий соглашения между "Хизбаллой" и "Исламским государством". В соответствии с условиями соглашения, будут прекращены военные действия в примыкающем к ливанской границе горном районе Каламун. Боевики ИГ и члены их семей получат возможность эвакуироваться из района военных действий.

По информации Lebanon 24, в соответствии с условиями соглашения, между сторонами продолжатся контакты, позволяющие выяснить судьбу девятого военнослужащего, считающегося пропавшим без вести.