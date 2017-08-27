Армия Ливана объявила о прекращении огня на границе с Сирией, где шли бои с ИГ

С 7 утра в воскресенье, 27 августа, ливанские вооруженные силы объявили о прекращении огня на ливано-сирийской границе, где в течение прошлой недели шли бои с "Исламским государством", сообщает агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что целью перемирия является проведение переговоров о судьбе ливанских солдат, захваченных боевиками ИГ.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", утверждает, что большая группа боевиков ИГ сложила оружие и сдалась. Пленных боевиков ИГ отправят в Дир аз-Зур, на востоке Сирии, в обмен на возвращение тел шестерых убитых боевиков "Хизбаллы" и освобождение пленных.

Напомним, что 24 августа лидер ливанской шиитской организации "Хизбалла" Хасан Насралла заявл о готовности к переговорам с ИГ. Насралла подчеркнул, что переговоры могут осуществляться по той же схеме, которая была использована в ходе контактов с суннитской группировкой "Джабхат ан-Нусра": представители ИГ должны попросить о прекращении огня и начале переговоров (до того момента боевые действия будут продолжаться), гарантировать свое отступление от ливано-сирийской границы, освободить захваченных в плен ливанских солдат и предоставить информацию о погибших ливанцах. В то же время Насралла выразил сомнение в том, что руководство ИГ согласится на эти условия.

Боевики "Хизбаллы" действуют в этом районе совместно с силами ливанской и сирийской регулярной армии. Российские военные, судя по имеющейся информации, не принимают непосредственного участия в боевых действиях около границы с Ливаном, но оказывают поддержку силам Асада и Насраллы.