ИГ угрожает обезглавить "большие сиськи" порноиндустрии

Террористическая группировка "Исламское государство" выступила с угрозами в адрес самой известной порнозвезды арабского происхождения – проживающей в США уроженки Ливана Мии Халифы.

Как сообщила сама девушка, джихадисты угрожают отрубить ей голову. При этом обработанные фотошопом фотографии "обезглавленной" порнозвезды уже появились в социальных сетях, на связанных с ИГ страницах. Их также послали потенциальной жертве.

Причиной гнева радикальных исламистов стала сцена из одного из ее фильмов, где она занимается любовью в хиджабе. Актриса утверждает, что этот эпизод был сатирическим, заявляя, что не ожидала подобной реакции.

Впрочем, Миа не впервые сталкивается с угрозами. Будущая порноактриса родилась в Бейруте в христианской семье. Несмотря на то, что в десятилетнем возрасте ее семья перебралась в США, многие ливанцы считают ее национальным позором. Родственники, узнав, чем она зарабатывает на жизнь, отказались с ней общаться.

Торговой маркой Мии является внушительный бюст. В 2016 году она даже выпустила видеоролик, озаглавленный "Девять причин, по которым летом большие сиськи – самая гадкая часть тела".