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Ближний Восток

Иран отверг требование США допустить инспекторов на ядерные объекты

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото
Иран отверг требование США допустить инспекторов на ядерные объекты

Исламская республика Иран ответила отказом на призыв представителя США в ООН Никки Хейли допустить международных инспекторов на иранские ядерные объекты. Официальный Тегеран сообщил, что для этого нет никаких оснований.

"Администрация Дональда Трампа постоянно обвиняет Иран в нарушении соглашений о судьбе иранских ядерных разработок. Международное сообщество давно привыкло не обращать внимания на эти заявления", - сообщил член комитета по иностранным делам и обороне иранского парламента Мохаммад Ибрагим Резайи.

По его словам, именно США и нарушают соглашения. "США пытаются убедить Международное агентство по атомной энергии отправить в Иран американских инспекторов, хотя у тех не будет никаких законных полномочий, и их никто не допустит на наши объекты", - добавил он.

С призывом о допуске американских инспекторов Хейли выступила в Вене, после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкио Аманой. По ее словам, особые подозрения вызывают ядерные объекты, существование которых официальный Тегеран отвергает.

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