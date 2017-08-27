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Ближний Восток

Президентский дворец, который строил для себя Аббас, будет отдан под библиотеку

время публикации: 21:16 | последнее обновление: 21:24 блог версия для печати фото
Президентский дворец, который строил Аббас, будет отдан под библиотеку

Президентский дворец, строительство которого подходит к концу, будет отдан под первую национальную библиотеку в Палестинской автономии. Об этом в воскресенье, 27 августа, объявил министр культуры в правительстве Махмуда Аббаса.

Согласно первоначальным планам, в новый правительственный комплекс, строящийся недалеко от Рамаллы, должна была переехать канцелярия Махмуда Аббаса, кроме того, там должна была разместиться гостиница для официальных гостей ПА.

Строительство комплекса было начато пять лет назад и должно было закончиться три года назад.

В 2015 году американский журнал Newsweek писал, что на территории дворцового комплекса в деревне Сурда будет построен гостевой "домик" площадью 4.700 квадратных метров, две вертолетные площадки, а также административное здание площадью 4.000 квадратных метров. Общая площадь дворцового комплекса - 27.000 квадратных метров. Стоимость проекта оценивалось на тот момент в 13 млн долларов.

На сайте Палестинского экономического совета по развитию и реконструкции говорилось, что деньги на строительство были выделены палестинским министерством финансов и специальным благотворительным фондом.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2015 г.
Экономический кризис в ПА: в Рамалле строится президентский дворец стоимостью $13 млн







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Воскресенье, 27 августа 2017 г.
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