QNA: в Турции арестованы предполагаемые хакеры, спровоцировавшие катарский кризис

Катарское государственное новостное агентство (Qatar News Agency, QNA) сообщило в минувшую субботу, что в Турции были арестованы пять человек, которых подозревают во взломе сайта этого агентства с целью публикации фальшивого заявления эмира шейха Тамима Бин Хамада аль-Тани.

Эту информацию цитируют многие СМИ, в частности китайское агентство "Синьхуа". Они ссылаются на заявление генерального прокурора Катара Али бин Фетаиса аль-Мари, утверждавшего, что катарские власти взаимодействуют с турецкими коллегами по этому вопросу. Но Анкара официальных комментариев пока не дает.

Государственная пресс-служба Катара 24 мая этого года сообщала, что неизвестным хакерам удалось взломать сайт QNA и разместить на нем заявление, якобы сделанное эмиром шейхом Тамимом Бин Хамадом аль-Тани. Опубликованное агентством "заявление" касалось вопросов региональной политики. В частности, эмир "говорил" о том, что хорошие отношения с Израилем помогут Катару сыграть важную роль в палестино-израильском мирном урегулировании, что Иран является стабилизирующим фактором региональной политики, а ХАМАС – легитимным представителем палестинского народа, что не следует уделять внимание налаживанию отношений с администрацией Дональда Трампа – в связи с ведущимися против ее представителей расследованиями.

Многие СМИ успели распространить это сообщение как подлинную речь эмира. Особый переполох публикация вызвала в Саудовской Аравии. Выходящая в королевстве газета "Оказ" обвинила эмира в создании угрозы арабскому единству и сближении с иранским врагом.