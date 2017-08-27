27 августа 2017 г.
последняя новость: 09:45
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Переговоры Эрдогана и Аббаса пройдут в Анкаре 29 августа
09:23 QNA: в Турции арестованы предполагаемые хакеры, спровоцировавшие катарский кризис
08:53 Армия Ливана объявила о прекращении огня на границе с Сирией, где шли бои с ИГ
08:19 Иранские СМИ: референдум в Курдистане – попытка Израиля выйти на берега Евфрата
07:27 Впервые за 30 лет в Газе открылся кинотеатр: на один вечер
06:45 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 августа
09:52 "Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно
21:37 В окрестностях Мосула найдены две братские могилы с останками пятисот жертв ИГ
20:20 Представитель США в ООН раскритиковала UNIFIL за "бездействие и непонимание"
14:18 Иран планирует завершить реконструкцию реактора в Араке к 2022 году
Ближний Восток

QNA: в Турции арестованы предполагаемые хакеры, спровоцировавшие катарский кризис

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
Эмир Катара шейх Тамим Бин Хамад аль-Тани

Катарское государственное новостное агентство (Qatar News Agency, QNA) сообщило в минувшую субботу, что в Турции были арестованы пять человек, которых подозревают во взломе сайта этого агентства с целью публикации фальшивого заявления эмира шейха Тамима Бин Хамада аль-Тани.

Эту информацию цитируют многие СМИ, в частности китайское агентство "Синьхуа". Они ссылаются на заявление генерального прокурора Катара Али бин Фетаиса аль-Мари, утверждавшего, что катарские власти взаимодействуют с турецкими коллегами по этому вопросу. Но Анкара официальных комментариев пока не дает.

Государственная пресс-служба Катара 24 мая этого года сообщала, что неизвестным хакерам удалось взломать сайт QNA и разместить на нем заявление, якобы сделанное эмиром шейхом Тамимом Бин Хамадом аль-Тани. Опубликованное агентством "заявление" касалось вопросов региональной политики. В частности, эмир "говорил" о том, что хорошие отношения с Израилем помогут Катару сыграть важную роль в палестино-израильском мирном урегулировании, что Иран является стабилизирующим фактором региональной политики, а ХАМАС – легитимным представителем палестинского народа, что не следует уделять внимание налаживанию отношений с администрацией Дональда Трампа – в связи с ведущимися против ее представителей расследованиями.

Многие СМИ успели распространить это сообщение как подлинную речь эмира. Особый переполох публикация вызвала в Саудовской Аравии. Выходящая в королевстве газета "Оказ" обвинила эмира в создании угрозы арабскому единству и сближении с иранским врагом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Катар обвиняет соседей во взломе сайта новостного агентства
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июня 2017 г.
Телекомпания "Аль-Джазира" утверждает, что подверглась кибератаке
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июня 2017 г.
CNN: спецслужбы США подозревают, что катарский кризис спровоцирован российскими хакерами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 мая 2017 г.
Речь эмира Катара в поддержку Ирана и Израиля: Доха обвиняет хакеров







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 27 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017