КПП Рафах открыли для родственников шахидов

Власти Египта открыли расположенный на границе с сектором Газы КПП Рафах, чтобы позволить покинуть анклав палестинцам, направляющимся на Хадж в Мекку. Их доставят автобусами в Каир, а оттуда они вылетят в Саудовскую Аравию.

Как утверждает агентство Maan, все паломники – родственники "шахидов". Каждый участник паломничества потерял кого-то из близких в ходе палестино-израильского конфликта. Кроме того, пересечь КПП смогут направляющиеся на лечение больные.

По данным министерства по делам религий Палестинской национальной администрации, в Хадж отправятся 500 жителей сектора. При этом власти Египта утверждают, что выдали всего 240 транзитных виз для паломников.

Напомним, что ритуальное посещение Мекки является одним из пяти столпов ислама. Каждый правоверный обязан совершить паломничество по меньшей мере раз в жизни.