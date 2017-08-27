Сирия поддержала соглашение "Хизбаллы" с ИГ

Правительство Сирии выступило в поддержку соглашения между ливанской террористической группировкой "Хизбалла" и действующей в Сирии и Ираке террористической группировкой "Исламское государство".

В соответствии с его условиями, военные действия в примыкающем к ливанской границе горном районе Каламун прекращены. Боевики ИГ и члены их семей получат возможность эвакуироваться из района военных действий.

Неясно, связано ли это соглашение с договоренностями о прекращении огня в районе города Рас Баальбек, по западную сторону границы между двумя странами. Здесь перемирие между ливанской армией и "Исламским государством" вступило в силу несколькими часами ранее.

Цель перемирия в Ливане – получить информацию о девяти военнослужащих, захваченных джихадистами несколько лет назад. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Власти Ливана заявляют, что исход операции по освобождению Рас Баальбека был определен несколько дней назад. Однако гуманизм и забота о пропавших военнослужащих заставил приостановить военные действия.