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Ближний Восток

Россия развернула в Сирии систему борьбы с БПЛА

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:13 блог версия для печати фото
Россия развернула в Сирии систему борьбы с БПЛА

В подмосковной Кубинке 27 августа завершается Международный военно-технический форум "Армия-2017". Одной из главных обсуждаемых на нем тем стала ситуация в Сирии и участие в военных действиях российских войск.

Начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что российская армия развернула в Сирии системы защиты и поражения БПЛА.

"Для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами в пунктах российских Вооруженных Сил в Сирии создана система, включающая подсистемы обнаружения, оповещения о полетах беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронного подавления и огневого поражения", - цитирует его агентство "Росбалт".

Начальник Главного управления генштаба генерал-полковник Игорь Коробов отметил, что террористы задействуют как разведывательные, так и ударные БПЛА, а также квадрокоптеры с самодельными взрывными устройствами.

По его словам, боевики используют новейшие вооружения, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, а также изготавливаемые кустарно отравляющие вещества. Они размещают огневые позиции в непосредственной близости к школам и больницам, чтобы избежать ударов ВВС.

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