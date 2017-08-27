Холера как средство войны: правозащитники обвиняют Саудовскую Аравию

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные об эпидемии холеры в Йемене. Они свидетельствуют, что положение на севере, контролируемом хуситами, значительно тяжелее, чем в районах, находящихся под контролем международно признанного правительства.

На северные провинции приходится около 90% из 2.000 зарегистрированных случаев смерти от холеры. Здесь сосредоточены 84% из 542.000 больных. Смертность в районах, контролируемых законными властями, в пять ниже, чем на территории, подконтрольной хуситам.

Главной причиной сложившейся ситуации стали два фактора. Во-первых, на север поступает значительно меньше гуманитарной помощи, в том числе – медикаментов. Во-вторых, действия ВВС суннитской коалиции нанесли значительный ущерб медицинской инфраструктуре северного Йемена.

Директор организации "Врачи за права человека" доктор Хомер Вентерс обвинил Саудовскую Аравию и ее союзников в использовании холеры как инструмента войны. По его словам, суннитская коалиция ввела блокаду территории хуситов, лишив их не только лекарств, но и необходимого для работы медучреждений электричества.