"Израильские" удары по целям в Ираке, Пентагон заявил о поддержке Багдада

Министерство обороны США выступило с заявлением по поводу недавних ударов по целям на иракской территории, ответственность за которые проиранские силы возлагают на Израиль.

Пентагон отверг утверждения о какой-либо причастности американской армии к этим ударам и подчеркнул: "Правительство Ирака имеет полное право обеспечивать свою внутреннюю безопасность".

Официальный представитель минобороны США Джонатан Хоффман заверил, что американцы в Ираке действуют по соглашению с местными властями, сотрудничают с иракцами, оказывают поддержку "суверенитету Ирака" и выступают против "внешнего вмешательства". Он дал понять, что атаки на военные объекты в Ираке вызывают обеспокоенность в Вашингтоне.

В последние недели в Ираке было нанесено несколько воздушных ударов по базам группировки, тесно связанной с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Речь идет о шиитском ополчении "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы"), склады которого используются для временного хранения ракетных вооружений иранского производства, которые в дальнейшем через территорию Ирака и Сирии доставляются ливанской "Хизбалле".

Взрывы на складах вооружений "Аль-Хашд аш-Шааби" были зафиксированы 19 июля, 12 августа, 20 августа и 25 августа в разных регионах Ирака, расположенных около автомобильных трасс, по которым осуществляется доставка оружия из Ирана на запад, в Сирию и далее.

Заместитель командующего "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандэс возложил ответственность за эти атаки на Израиль и США. Аль-Мухандэс утверждал, что склады вооружений "Аль-Хашд аш-Шааби" были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе. По его словам, целями являются не только склады, но и лидеры иракских проиранских группировок, которых в Вашингтоне называют террористами.

Власти Ирака воздержались от обвинений в адрес США и не спешат с обвинениями в адрес Израиля, ссылаясь на сложности расследования.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в нескольких выступлениях подтвердил, что Израиль действует против иранской угрозы "на многих участках". "Иран строит базы, направленные на действия против Израиля, в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане. И мы действуем против Ирана в Ираке и во многих других местах, в частности на территории Сирии", – сказал, в частности, Нетаниягу, отвечая на вопрос о том, являются ли недавние взрывы на складах оружия в Ираке результатом действий Израиля. 22 августа американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Израильский авиаудар поразил склад вооружений в Ираке". Авторы этой публикации – Алисса Рубин и Ронен Бергман – со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников однозначно заявляли, что недавние воздушные атаки, целью которых были склады оружия и боеприпасов проиранской милиции в Ираке, осуществили израильские ВВС. Один авторов этой статьи Ронен Бергман – ведущий эксперт по израильской разведке, автор ряда книг и множества статей, посвященных этой теме. Израиль нанес авиаудар по складу вооружений в Ираке, который, по словам официальных лиц, использовался Ираном как перевалочный пункт для доставки оружия в Сирию, говорилось в статье. По оценке авторов публикации, подобные атаки могут дестабилизировать ситуацию в Ираке и усугубить конфликт между Соединенными Штатами и Ираном.

The New York Times приводил заявление некого высокопоставленного сотрудника "ближневосточной разведки", который говорил, что ЦАХАЛ атаковал военную базу к северу от Багдада 19 июля. И тут же приводились утверждения двух высокопоставленных американских чиновников о том, что за последнее время Израиль нанес несколько ударов по складам боеприпасов проиранских группировок в Ираке.

В публикации The New York Times было сказано, что 19 июля на базе проиранских сил в Ираке в результате израильского авиаудара были уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Вследствие взрывов на базе погибли три человека, в их числе один иранец.

Упоминалось в статье и о воздушном ударе 20 августа по авиабазе в районе Балада, которая ранее использовалась американскими военными. Здесь, как писала газета The New York Times, были уничтожены склады с "катюшами", минометными снарядами и гранатами.

22 августа израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показаны последствия взрывов около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр" к северу от Багдада. В комментарии ISI Intelligence Report сказано: вероятнее всего, эти взрывы стали следствием воздушного удара, после чего произошли вторичные взрывы боеприпасов. Отмечается, что в результате взрывов были полностью уничтожены контейнеры с оружием и боеприпасами. Это была уже третья атака на склады вооружений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". По оценкам ISI Intelligence, на этих складах хранились ракеты и другое вооружение. Аналитики ImageSat полагают, что атаки на все три склада были осуществлены для того, чтобы нанести ущерб наземному каналу поставок оружия из Тегерана в Сирию и Ливан, а также помешать Ирану осуществлять нападения с территории Ирака на соседние государства.

Сообщалось также, что в результате авиаудара по цели в провинции Анбар на западе Ирака 25 августа был убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.





